Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











HBS wacht nog steeds op eerste overwinning, Westlandia verliest van HSC'21 Giovialli Serbony van Westlandia (foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - HBS ging in Zeeland met 2-1 onderuit tegen GOES uit Goes. De Haagse ploeg is hierdoor nog steeds zonder overwinning in de competitie. Westlandia mocht zich opmaken voor een lange terugreis nadat ze met 3-2 verloren van HSC'21 uit het tegen de Duitse grens aanliggende Haaksbergen.

GOES, dat staat voor Gezamenlijk Opwaarts Eendrachtig Sterk, deed zijn naam eer aan en was de eerste helft de betere ploeg. Toch ging HBS met een 1-0 voorsprong rusten na een doelpunt van Willem Six. Deze voorsprong konden 'De Kraaien' niet vasthouden. In een tijdsbestek van vijf minuten zorgde GOES ervoor dat de achterstand een voorsprong werd. Die gaven de Zeeuwen niet meer uit handen. Vorige week boekte Westlandia de eerste overwinning van het seizoen. Die winstpartij kon de ploeg geen positief vervolg geven. De Naaldwijkers gingen nog wel met een 1-1 stand aan de thee. De tweede helft liep HSC uit naar 3-1. De 3-2 van Melvin Vissers in blessuretijd was slechts voor de statistieken. Scoreverloop GOES - HBS 2-1 (0-1): 0-1 Six, 1-1 Kroon, 2-1 Wissel



Scoreverloop HSC'21 - Westlandia 3-2 (1-1): 1-0 Ter Hogt, 1-1 Markes, 2-1 Van der Weide, 3-1 Uguz, 3-2 Vissers