Inbreker verstopt zich tevergeefs in huis

RIJSWIJK - De politie heeft zondagmiddag een inbreker aangehouden op het Jaagpad in Rijswijk. De man dacht de politie te slim af te zijn, maar liep toch tegen de lamp.

De politie kreeg van de bewoner door dat er een inbreker in het huis zou zijn, maar bij aankomst vonden de agenten niemand in of rond de woning. De politie is toen weer vertrokken.

Maar op een gegeven moment belde de bewoner weer omdat hij de inbreker kon zien lopen op camerabeelden van zijn huis. Blijkbaar had de dief zich ergens in huis verstopt gehouden. De politie vertrok toen opnieuw naar het Jaagpad en kon de inbreker alsnog aanhouden.