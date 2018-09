Deel dit artikel:













West Wekker: ambulancepersoneel staakt en terugkijken op een drukke Tina-dag Ambulance | Foto: ANP

REGIO - Goeiemorgen! Het is de eerste werkdag in de herfst en dat is te merken aan het onstuimige weer en de zware ochtendspits. Gelukkig wordt het de komende dagen wel beter met het weer.

Wat kun je vandaag verwachten? Bij de Sasol Solar Challenge in Zuid-Afrika is het Nuon Solar Team van de TU Delft de koppositie kwijt geraakt aan de Japanners. Op deze derde race-dag beginnen ze op de tweede startpositie. Ambulacepersoneel staakt omdat ze minder werkdruk en meer salaris willen. Ze werken wel, maar doen niet meer dan wat in de CAO omschreven staat. En als het aan de gemeente Teylingen ligt, mogen vakantiehuisjes in recreatiepark De Watertuin niet meer permanent bewoond worden. Maar bewoners zeggen dat ze lang verkeerd geinformeerd zijn door de gemeente. Het weer: er zijn perioden met zon en er vallen een paar buien. Met een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het nog wel wat fris, maximaal 14 of 15 graden. Ga je met de auto op pad? Check dan hier de files in onze regio.

Dit moet je nog weten: De 6-jarige Esmé Meijer heeft samen met haar vader een kinderboek geschreven. Hoe dat precies zit zie je hier. En dan was er afgelopen weekend de jaarlijkse Tina-dag. Die leverde een flinke file op, maar bracht ook glitter, glamour en optredens naar Duinrell. We wensen je een fijne maandag!