Zonneracers TU Delft verliezen koppositie na stormachtige start Nuna9S onderweg in Zuid-Afrika - Foto: Hans-Peter van Velthoven

DELFT - Het Nuon Solar Team van de TU Delft is zijn koppositie kwijt in de Sasol Solar Challenge. Op de tweede dag van de race voor auto's op zonne-energie in Zuid-Afrika legden de Delftse wereldkampioenen en titelverdedigers met hun Nuna9S 514,2 kilometer af, zonder een druppel brandstof. Het Japanse zonneteam Tokai kwam net zo ver, maar de Japanners deden daar een volle minuut korter over.

Alle teams werden gisteravond overvallen door een storm over het basiskamp, waardoor veel spullen kwijtraakten. Sommige teams leden ook schade aan hun zonnewagen. Het Zuid-Afrikaanse team van de Tshwane University of Technology kwam, nadat het team in een nacht de hele cockpit en zonnepanelen had herbouwd, toch nog tot 100 kilometer. De Sasol Solar Challenge gaat maandag zijn derde etappe in en vertrekt vanuit Bloemfontein naar Edenburg, in de provincie Vrijstaat. Tokai staat nu op de eerste startplaats. De tweejaarlijkse race voor wagens op zonne-energie eindigt aanstaande zaterdag in Kaapstad. De laatste twee edities werden gewonnen door Delft, de eerste drie door Tokai.