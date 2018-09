Universiteit zoekt wetenschappers die hun verhaal kwijt willen

LEIDEN - De Universiteit Leiden zoekt enthousiaste, jonge onderzoekers die hun onderzoek graag willen delen met een groot publiek. Binnenkort start Scientist Wanted daarvoor een nieuw trainingstraject in samenwerking met de Universiteit van Leiden. Deze training helpt jonge promovendi hun onderzoek uit te leggen aan het grote publiek en biedt een platform om die boodschap vervolgens de wereld in te krijgen.

In zes weken tijd leren zij hun onderzoeksboodschap helder en krachtig te formuleren. Met die kennis maken zij een videofilm om in één oogopslag aan de buitenwereld te laten zien wat zij en hun onderzoek hebben te bieden. Via ScientistWanted.nl en de Universiteit Leiden kunnen zij daarmee hun visitekaartje afgeven dat hen meer mogelijkheden biedt om bijvoorbeeld als spreker of schrijver op te treden.

Voor het grote publiek, maar ook voor wetenschappers zelf, is het lastig te volgen wat de laatste kennis is op een bepaald gebied. Dat schept een kloof tussen wetenschap en de samenleving, wetenschap en de zakenwereld en tussen verschillende onderzoeksvelden.

Wetenschappers in de schijnwerpers





ScientistWanted is opgezet door drie jonge promovendi. De organisatie wil vijftien jonge onderzoekers die het grote publiek opzoeken, in de schijnwerpers zetten. Daarmee zijn de wetenschappers makkelijker te vinden en kunnen ze hun eigen horizon verruimen én die van hun publiek.