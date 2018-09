Deel dit artikel:













Iraanse verzetsgroep, met Delft als thuisbasis, ontkent opeisen aanslag Foto: Omroep West

DELFT - De Iraanse verzetgroep ASMLA, die Delft als thuisbasis heeft, ontkent betrokken te zijn bij de aanslag op een militaire parade in Iran. De Arab Struggle Movement for the Liberation of Al-Ahwaz (ASMLA) is onder meer naar Nederland gekomen omdat ze in eigen land als terroristen gezien worden.

Iran houdt de ASMLA verantwoordelijk voor de aanslag en heeft zaterdag de Nederlandse ambassadeur op het matje geroepen omdat Nederland onderdak verleent aan deze organisatie. Iran vindt het hypocriet dat Nederland onderdak biedt aan de ASMLA omdat andere soortgelijke organisaties nooit zouden worden toegestaan. In een bericht op de site ahwazona.net ontkent de organisatie het opeisen van de aanslag. De ASMLA probeert vanuit Europa een van oorsprong Arabisch deel van Iran, Khoezistan, af te scheiden omdat de bevolking door het bewind in Teheran zou worden onderdrukt. De ASMLA bestaat uit verschillende kleinere groepen waarvan sommigen geweld gebruiken voor hun strijd.

Ambassademedewerkers land uitgezet De voorman van de ASMLA, Ahmad Mola Nissi, werd in november 2017 in Den Haag geliquideerd. Volgens de ASMLA zit Teheran achter de moord op hun leider. In juli 2018 zette Nederland twee medewerkers van de Iraanse ambassade uit. Het is niet duidelijk of er een verband is tussen de twee gebeurtenissen. Buitenlandse Zaken wil niet zeggen waarom de twee het land uit moesten.