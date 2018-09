Westlandse ondernemers stappen de boksring in voor goed doel

POELDIJK - Een groep Westlandse ondernemers gaat letterlijk de bokshandschoenen oppakken om een goed doel te steunen. Voor het initiatief 'Droom je Thuis' gaan ze op 18 mei de ring in bij het Westlands Boksgala. Dat meldt mediapartner WOS.

Het goede doel, Droom je Thuis, is een initiatief van ouders van kinderen en pubers met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. De ouders willen voor hun kinderen een kleinschalige woon -en verblijfsgroep realiseren.

Er zijn nu al dertien sportieve Westlandse ondernemers die hun deelname hebben toegezegd. 'Deze helden gaan ruim een half jaar lang in training bij Defence Academy in Naaldwijk', aldus Shirley Schelkers, voorzitter van de speciaal voor dit doel opgerichte stichting.



Geld nodig voor inrichting

Het boksgala wordt gehouden in De Leuningjes in Poeldijk. Er worden tafels verkocht, er komt een veilingverkoop en na afloop wordt er gefeest. De boksende ondernemers betalen voor hun deelname, maar kunnen ook gesponsord worden via een eigen donatiepagina op internet door familie, vrienden en relaties. Dit alles om zoveel mogelijk geld in te zamelen.

De stichting 'Droom je Thuis' heeft nu nog geen vaste locatie, maar de gemeente Westland staat positief tegenover de bouw van een woning op een kavel aan het Zuideinde in Naaldwijk. Voor de inrichting van het huis is nog geld nodig. De huisvesting en zorg worden voornamelijk door bewoners en wettelijke voorzieningen vergoed.