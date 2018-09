Deel dit artikel:













Ambulancepersoneel Haaglanden voert actie: 'We hebben niet eens tijd om te eten' Ambulance | Foto: ANP

DEN HAAG - Het ambulancepersoneel in de regio Haaglanden voert vanaf maandag actie voor een betere cao. Ze eisen hogere salarissen en minder werkdruk.Volgens FNV-kaderlid Edwin Edeling is er een 'enorm' gebrek aan verpleegkundigen en is er geen gelegenheid om te eten tussen de diensten door.

'Wij gaan strikter werken. Waar we normaal gesproken beoordelen of iemand naar het ziekenhuis moet, vervoeren we nu de patiënt meteen', vertelt Edeling op Radio West. Deze actie zorgt ervoor dat de ziekenauto's vanwege de ritjes naar het ziekenhuis langer bezet zijn. Daarnaast zullen de ambulancemedewerkers niet overwerken en geen onnodige risico’s nemen bij de zorgverlening. Ook nemen ze hun voorgeschreven pauzes. 'Vanweg de hoge werkdruk hebben we vaak geen tijd om te eten', vertelt Edeling.

Patiënten niet de dupe Ondanks de actie hoopt het ambulancepersoneel nog wel de zorg te kunnen bieden die nodig is. 'Ondanks dat we hiermee een signaal willen afgeven dat er een nieuwe cao moet komen, proberen we de patiënten niet de dupe te laten worden. Mensen moeten gewoon de zorg krijgen die ze nodig hebben', vertelt Edeling. De bond waarschuwde eerder al dat er vanaf september collectieve acties volgen als de eisen niet worden ingewilligd. FNV kwam in juni nog overeen met Ambulancezorg Nederland dat medewerkers onder andere meer loon krijgen. Maar een meerderheid van de vakbondsleden heeft dit akkoord weggestemd. Instemmen zou volgens de tegenstemmers betekenen dat ze er op langere termijn op achteruitgaan. LEES OOK: CAO-acties bij FloraHolland