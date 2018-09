VVD-senator stemde over wet waaraan eigen Haags bedrijf meeschreef

DEN HAAG - VVD-Eerste Kamerlid Anne-Wil Duthler heeft gestemd over een wetsvoorstel waarin adviezen van haar eigen bedrijf waren opgenomen. Dit meldt onderzoeksplatform Follow the Money. Duthler is oprichtster van Duthler Associates, een advieskantoor op het gebied van bestuur, recht en ICT in Den Haag.

In 2013 kreeg het adviesbureau van Duthler de opdracht van het ministerie van VWS om te adviseren over de tekst van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). De WMO hevelt de zorgtaken over naar gemeenten. Volgens Follow the Money werd een aantal aanbevelingen van het bedrijf overgenomen in het uiteindelijke wetsvoorstel dat werd aangenomen door de Tweede Kamer.

Daarna in juli 2014 stemde de Eerste Kamer vervolgens over de WMO. Mede dankzij Duthlers stem kwam de wet er doorheen, met 37 tegen 36 stemmen.



'Schijn van belangenverstrengeling'

Deskundigen reageren verbaasd, omdat het de taak is van Eerste Kamerleden om de regering te controleren. 'Dit is de slager die zijn eigen vlees keurt', zegt hoogleraar bedrijfsethiek Muel Kaptein tegen Follow the Money.

De handelwijze van Duthler gaat volgens Kaptein 'volstrekt' tegen het idee van de scheiding der machten in. Hoogleraar staatsrecht Wim Voermans van de Universiteit Leiden constateert dat er 'op zijn minst sprake is van de schijn van belangenverstrengeling', zo is te lezen in het artikel van Follow the Money.



Tijdgebrek

Een woordvoerder van de VVD-senator zegt in een reactie tegen Follow the Money dat Duthler niet betrokken is geweest bij de advisering van haar bedrijf over de wet. Dat het ministerie de adviesopdracht niet openbaar aanbesteedde maar aan Duthlers bedrijf gaf, lag volgens de VVD-woordvoerder aan 'tijdgebrek' op het departement.

Het bedrijf deed in 2013 nóg een klus voor VWS. Duthler wil niet zeggen of die opdracht wel het gevolg was van een aanbesteding.

LEES OOK: VVD-plan om criminaliteit in probleemwijken harder te straffen valt slecht in Den Haag