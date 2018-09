Personeel AkzoNobel in Sassenheim legt werk neer

SASSENHEIM - Werknemers van AkzoNobel op de locatie Sassenheim leggen dinsdag hun werk neer. Dat meldt vakbond FNV. Het gaat om een 48-uursstaking die onderdeel uitmaakt van een estafettestaking die deze week meerdere fabrieken van de verfgigant stillegt.

De werknemers van AkzoNobel staken om hun eisen voor een nieuwe cao kracht bij te zetten. Dat deden ze eerder dit jaar ook al, maar zonder succes. Na meerdere overlegrondes is er nog altijd geen cao. 'Er rest de werknemers niets anders dan opnieuw te staken voor meer zekerheid en loon', aldus Erik de Vries van FNV Procesindustrie.

Volgens De Vries is de kloof tussen wat AkzoNobel biedt en wat de medewerkers willen veel te groot: 'Het bedrijf reageerde niet afdoende op het in juli gestelde ultimatum en ook de zomervakantie heeft AkzoNobel niet tot inkeer gebracht.'



Staken voor een betere cao

Naast een loonsverhoging van 3,5 procent, willen de medewerkers afspraken maken over 'duurzame inzetbaarheid'. De Vries: 'De werkdruk is zo hoog dat er echt concrete afspraken moeten komen om deze in te dammen. Bovendien willen de mensen op een gezonde manier hun pensioen halen.'

Daarnaast moet het bestaande sociale plan worden verlengd tot 2022 en voor de werknemers van het verkochte bedrijfsonderdeel Specialty Chemicals wil FNV een werkgelegenheidsgarantie voor 5 jaar afspreken.



Estafettestaking in het hele land

Maandagochtend hebben de werknemers van de AkzoNobel-vestiging in Wapenveld als eerste het werk voor 48 uur neergelegd. Dinsdag start de 48-uursstaking bij de vestiging in Sassenheim en op donderdag leggen de werknemers in Hengelo het werk voor 24 uur neer.

