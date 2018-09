LUMC hangt de vuile was buiten: 'De werkdruk is te hoog'

De vuile was is buitengehangen bij het LUMC. Foto Actiecomité LUMCinActie

LEIDEN - Medewerkers van het LUMC in Leiden hebben in de nacht van zondag op maandag letterlijk 'de vuile was' buiten gehangen. Hiermee willen ze laten zien dat er een nijpend personeelstekort is en pleiten ze voor een betere cao. Het ziekenhuis heeft de opgehangen T-shirts inmiddels verwijderd.

Voor de ingang van het ziekenhuis hadden medewerkers T-shirts opgehangen met teksten als 'Wachtlijsten lopen op, NFU kom in actie' en 'Smet onder de pet'. Met de actie willen de medewerkers aandacht vragen voor een betere cao: 'Het salaris is één ding, maar niet het allerbelangrijkste', aldus Niels Jacobs van het actiecomité LUMCinActie. 'We willen vooral dat de cao duurzaam wordt.'

Volgens Jacobs verruilen medewerkers van universitaire ziekenhuizen hun baan voor werk bij een algemeen ziekenhuis: 'Daar is een betere cao, er is een groot verschil in arbeidsvoorwaarden', aldus Jacobs. 'En daardoor ontstaan personeelstekorten in de academische ziekenhuizen.'



Estafetteactie in universitaire ziekenhuizen

Op het moment zijn er vierhonderd vacatures in alle zeven UMC's, vertelt Jacobs. 'En in Leiden zijn er 54 vacatures. En ongeveer de helft van de 6500 personeelsleden ondersteunt daarom deze actie. De actiebereidheid wordt alleen maar groter.'

Omdat het volgens Jacobs niet lukt om in gesprek te komen, zijn er nu hardere acties gepland. Vanaf half oktober is een estafetteactie gepland in de universitaire ziekenhuizen. 'We gaan dan zondagsdiensten draaien. Dat betekent onder andere dat geplande operaties niet doorgaan. Dan zijn het geen publieksvriendelijke acties meer. Heel vervelend.'



Reactie LUMC

Het LUMC laat in een schriftelijke reactie weten dat er in samenwerking met het personeel wordt gewerkt aan een oplossing voor de werkdruk. 'Daar zijn we voor de zomer mee begonnen en gaan we intensief mee verder'.

Ook laat het LUMC weten begrip te hebben voor de actie: 'De cao-onderhandelingen lopen nog. Daar horen acties bij en is binnen het LUMC ook ruimte voor. We waarderen het enorm dat ondanks de cao-onderhandelingen, iedereen zich in blijft zetten om de patiënten de beste zorg te bieden. We zijn in afwachting van de reactie van de vakbonden op het NFU-eindbod, dat afgelopen week is gepresenteerd.'

