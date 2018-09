Verdachten ontkennen betrokkenheid bij aanslag Delft

DELFT - Dean P. (23) mag zijn proces in vrijheid afwachten, dat heeft de rechtbank maandag beslist. P. is één van de twee verdachten die werd aangehouden na ontploffingen bij coffeeshops in Delft. De andere verdachte, Michael B. (41) blijft vastzitten. Beide mannen ontkennen dat zij iets te maken hebben met de explosies bij de coffeeshops.

De twee worden in verband gebracht met een aanslag met een granaat, gevuld met metalen balletjes, op coffeeshop The Future in de Peperstraat en The Game in de Breestraat op de ochtend van 17 mei in Delft. Daarbij raakte een voorbijganger lichtgewond. De daders gingen er vandoor op een scooter.

Dean P. en Michael B. werden op 12 juni aangehouden in Noordwijk. Terwijl een observatieteam van de politie toekeek, vonden agenten in hun auto een handgranaat en pistolen. Op twee van die granaten werden drie DNA-sporen gevonden van B. Volgens de verdediging was de doorzoeking van de auto onrechtmatig. Het Openbaar Ministerie wijst erop dat er op dat moment een noodverordening van kracht was.



Weduwe Piet Pronk

Na de aanhouding van de twee werd ook een 30-jarige vrouw opgepakt, de weduwe van de overleden Delftse crimineel Piet Pronk. Zij is ook verdachte in de zaak, maar was maandag niet aanwezig in de rechtbank.

Michael B. (41) werd ooit veroordeeld voor de Scheveningse badkuipmoord in 2000, waarbij drie Ieren werden omgebracht. Hij werd in hoger beroep veroordeeld tot 16 jaar cel en tbs. Drie jaar geleden kwam hij vrij. B. wordt ervan verdacht de granaten naar de coffeeshops te hebben gegooid. Hij zit op dit moment nog vast.



'Geweld moet stoppen'

Het OM wilde dat B. vast zou blijven zitten. 'Iemand die kennelijk in staat is tot ernstige geweldsmisdrijven. Delft wordt geteisterd door een golf van ernstige geweldsdelicten, dat moet stoppen', zei officier van justitie Wouter Bos.

Michael B. ontkent. 'Er zijn twee verklaringen die in de richting van het tegendeel wijzen', zei zijn advocaat. Volgens de vriendin van B. was hij bij haar die nacht. De verdediging van B. vraagt zich af of B. de man is op de beelden die beveiligingscamera's maakten. Dat zijn DNA is gevonden op 'een verplaatsbaar object' zegt niks volgens de verdediging van B.



Vriendin op punt bevallen

Dean P. (23) was voorafgaand aan de zaak onder voorwaarden vrij. Zijn vriendin staat op het punt van bevallen. Hij moest zich melden bij de gevangenis een dag na de bevalling. P. wordt ervan verdacht een handgranaat in bezit te hebben gehad. Ook werden twee pistolen en een ingekort vuurwapen gevonden in de auto waarin hij zat. Daarbij zou hij een automatisch wapen te koop hebben aangeboden.

Het OM wilde dat de twee voor observatie naar het Pieter Baan Centrum (PBC) zouden gaan. Over P. zegt de officier van justitie: 'Hij heeft een flink strafblad met geweldsdelicten.' Ook hint het OM erop dat er mogelijk tbs geëist zal worden. Beide mannen hebben tot nu toe niet willen meewerken aan het onderzoek en zijn dat ook niet van plan. De rechter besliste dat een opname in het PBC niet nodig is.



B. zal niet meewerken

De advocaat van P: 'Hij zit vast voor wapenbezit, heeft geen strafblad op dit gebied. Uit een rapport blijkt dat hij goed functioneert in de maatschappij. Behalve een dip dit jaar na het overlijden van zijn zoontje.' Ook B. zal niet meewerken, aldus zijn advocaat.

Justitie onderzoekt de scooter die gebruikt is door de gooier van de handgranaten. Ook wordt een tas onderzocht die in de Suzuki lag waar B. en P. in zaten. De politie vergelijkt de tas met het exemplaar dat de schutter droeg op 17 mei, toen werd coffeeshop The Future beschoten.



Maskers in huis

In het huis van de vrouwelijke verdachte in Rijswijk werden wapens en drugs gevonden. Daarnaast werden er ook maskers gevonden. De politie onderzoekt die. Er zijn nog geen getuigen gehoord, volgens het OM. Verder loopt het onderzoek nog volop. Een volgende zitting vindt mogelijk op 18 december plaats.