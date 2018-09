Gemeente Westland wil ambitieus zijn en samenwerken

WESTLAND - De gemeente Westland wil de bestuursstijl op het gemeentehuis veranderen, de gemeente toegankelijker en beter maken voor inwoners en bedrijven, de eenzaamheid onder ouderen bestrijden en de zorg verbeteren. Daarnaast moeten de vraagstukken van woningbouw en het gebruik van de schaarse ruimte worden aangepakt. Het college van B&W spreekt van ambitieuze plannen, maar de oppositie is teleurgesteld en vindt dat er weinig concreet is.

'Wij vinden open, betrouwbaar, geloofwaardig en herkenbaar besturen belangrijk. Daarbij moet er sprake zijn van wederkerigheid en balans tussen het college, de gemeenteraad en ambtelijke organisatie,' zo schrijft het college. Volgens wethouder Ben van der Stee, verantwoordelijk voor die nieuwe stijl, betekent dat onder meer dat het College van B&W nieuwe voorstellen niet meer als voldongen feit naar de gemeenteraad zal sturen, maar met meerdere opties. 'Dan laten we zien welke afwegingen we hebben gemaakt, wat de consequenties zijn, welke alternatieven er zijn en wat die kosten.'

Van der Stee is niet bang dat de raad dat zal uitleggen als 'het college durft geen keus te maken'. 'We geven wel degelijk aan wat onze voorkeur is, alleen laten we voortaan zien hoe we daartoe zijn gekomen.' Verder zal er nieuw personeel worden aangenomen, vooral voor de publieksbalie en de afdeling vergunningen. 'Het piept en kraakt al jaren bij de publieksbalie, daar gaan we nu wat aan doen,' aldus Van der Stee. 'En bij de vergunningen moeten we voorkomen dat mensen en bedrijven te lang moeten wachten. Omdat het goed gaat met de economie komen er weer steeds meer vergunningaanvragen binnen. De behandelingstermijn dreigt langer te worden dan wettelijk mag.'



Hoogbouw

Ook de woningbouw is een belangrijk onderwerp, en dan vooral de vraag hoe hoog er gebouwd kan worden. 'Gaan we hoogbouw toestaan, en waar doen we dat dan,' zo schetst wethouder Coby Gardien de keuze waar de gemeente voor staat. Zelf wil ze nog niet zeggen wat ze in gedachten heeft als maximale bouwhoogte. Ook dat moet in overleg met bewoners, andere belanghebbenden en de gemeenteraad. Wel wil ze kijken naar meer dubbel grondgebruik. 'Als we een school bouwen moeten we kijken of daarboven woningen kunnen komen.'

Voor Wateringen en Poeldijk worden nieuwe plannen gemaakt voor de dorpscentra. Daarbij wordt ook gekeken naar de plekken waar winkels zitten. 'Het zou mooi zijn als winkeliers die nu buiten het centrum zitten willen verhuizen naar het centrum, zodat we daar minder leegstand hebben,' zegt Karin Zwinkels, wethouder voor onder meer economie. Daarnaast moet er meer horeca komen om de dorpen aantrekkelijker te maken. 'We hebben net twee horecapleinen gerealiseerd, in Naaldwijk en 's Gravenzande, en dat willen we in de andere dorpen ook, zodat horeca en winkels elkaar versterken.'



Arbeidsmigranten

Voor de huisvesting van arbeidsmigranten maakt het college nog geen keuze voor locaties. Wel wordt gewerkt aan een strategie om locaties te ontwikkelen. Daarvoor zal worden samengewerkt met uitzendbureaus. Eén zo'n bureau, NL-Jobs, heeft een aanvraag gedaan om een hotel voor arbeidsmigranten te vestigen op bedrijventerrein Honderdland in Maasdijk.

De ontwikkeling van die locatie ligt voorlopig stil omdat het bestemmingsplan in augustus door de gemeenteraad werd bevroren. Voor overige bedrijven is het bestemmingsplan vorige week dinsdag weer 'ontdooid', maar over het zogeheten Polenhotel moet nog altijd een besluit worden genomen.



Financiën

De gemeente heeft de komende jaren een sluitende begroting, waar zelfs jaarlijks een miljoen euro op overblijft. Westland heeft een eigen vermogen van ruim 240 miljoen, maar ook een schuld van ruim 340 miljoen. 'Die schuld brengen we wel terug,' zo belooft wethouder Van der Stee.

B&W vinden zichzelf ambitieus, gericht op samenwerking, ook met de gemeenteraad. Maar de grootste oppositiepartij in die raad, Westland Verstandig, is teleurgesteld in wat er nu ligt. 'Ik las eerst het inleidende boekje,' vertelt fractievoorzitter Peter Duijsens, 'en daarna dacht ik nou dan zullen de echte plannen wel komen in het dikkere boekwerk met de uitwerking, maar nadat ik het 58 punten plan had gelezen vroeg ik me nog steeds af wat ze nou eigenlijk willen. Er is niks concreet. 'Ook over de plannen voor de nieuwe bestuursstijl is Duijsens sceptisch: 'Tot nog toe heb ik daar weinig van gezien. Het gedoe rond de geheime raadsvergadering, ze zijn nu vijf maanden bezig en ik zie nog geen verandering.'

