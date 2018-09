Deel dit artikel:













Nachtelijke afsluitingen A12; omrijden via N14 Foto: ANP

DEN HAAG - Vanwege werkzaamheden op de A12 is de weg deze week 's nachts een aantal keer deels afgesloten. Dat meldt Rijkswaterstaat. Dinsdag- en woensdagnacht is de A12 onder het Prins Clausplein dicht. Verkeer wordt omgeleid via de N14 en moet rekening houden met tien tot dertig minuten extra reistijd.

De werkzaamheden vinden plaats van dinsdag 25 september 22.00 uur tot woensdag 26 september 05.00 uur, in de richting van Den Haag. Van woensdag 26 september 22.00 uur tot donderdag 27 september 05.00 uur vinden er werkzaamheden plaats op de A12 richting Utrecht. Beide nachten is de weg onder het Prins Clausplein dicht.

Vervanging matrixborden boven A12 Rijkswaterstaat vervangt in september en november de signalering boven de A12 op de Utrechtsebaan. Ook worden er onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd in beide richtingen tussen de Zuid-Hollandlaan (ter hoogte van het Malieveld) en het Prins Clausplein.

Daarnaast zijn vanwege voorbereidende werkzaamheden, zoals het vervangen van de bekabeling, de volgende toe- en afritten afgesloten:

Op 26 september is toerit 4 (Voorburg) richting Utrecht van 21.00 uur tot 27 september 05.00 uur dicht;

Op 27 september is toerit 3 (Bezuidenhout) richting Utrecht van 22.00 uur tot 28 september 05.00 uur afgesloten;

Op 28 september is afrit 2 (Den Haag Centrum) richting Den Haag van 21.00 uur tot 28 september 05.00 uur dicht.

Op 30 september is afrit 3 (Bezuidenhout) richting Den Haag van 21.00 tot 1 oktober 05.00 uur afgesloten en toerit 4 (Voorburg) richting Utrecht van 22.00 uur tot 1 oktober 05.00 uur.

