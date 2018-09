Bewoners van recreatiepark Watertuin moeten waarschijnlijk verhuizen

WARMOND - Als het aan de de gemeente Teylingen ligt, komt er geen permanente bewoning meer op recreatiepark Watertuin in Warmond. Teylingen gaat namelijk akkoord met het collegevoorstel om permanente bewoning voor een aantal bewoners in het park te verbieden.

Als de gemeenteraad van Teylingen akkoord is met het nieuwe bestemmingsplan, dan zullen zestien gezinnen op zoek moeten naar een ander officieel woonadres. Zij mogen hun woning op het park dan nog wel recreatief blijven gebruiken. Het verbod geldt niet voor drieëntwintig bewoners die in 2003 een gedoogbeschikking hebben ontvangen. Zij mogen wel permanent op het park blijven wonen.

Bij de commissievergadering van vorige week maandag maakte een inwoner (anoniem) gebruik van spreekrecht. Hij benadrukte dat de gemeente gefaald heeft in de informatieverstrekking en onjuiste signalen heeft afgegeven aan de bewoners.



Legalisatie

'Tot 2016 waren wij nog in de veronderstelling dat de gemeente het permanent wonen zou gaan legaliseren. Het was dus een totale verrassing toen duidelijk werd dat de gemeente dat niet meer wilde', vertelt een bewoner van het park. De woningen zijn volgens hem zeer geschikt om in te wonen. 'In tijd van woningnood snap ik niet waarom wij er nu uit moeten.'

Commissielid Dion Piket (Trilokaal) weerlegt deze uitspraak. 'De bewoners wisten heel goed dat in een recreatiewoning niet gewoond mag worden, dat staat in alle reglementen duidelijk vermeld. Het is goed dat dit nu duidelijk wordt. Wij willen dat er wordt gehandhaafd, maar gaan pas akkoord als er persoonlijk met bewoners gesproken is. We zetten niet zomaar mensen op straat in deze tijd van woningnood.' De raad neemt 27 september een besluit.



Nieuw woonadres

Watertuin werd in 1972 gebouwd met onder meer 68 recreatiewoningen. Het park is vanwege de ligging, aan het Vennemeer met een jachthaven, in trek bij watersporters. In 2000 kregen 35 bewoners toestemming om permanent te mogen wonen in totaal 27 recreatiewoningen. In de jaren daarna zijn andere bewoners ook permanent woningen ingetrokken. Zij zullen straks waarschijnlijk op zoek moeten naar een nieuw woonadres.

Sinds de opening zijn ook veel woningen verbouwd, vaak op illegale wijze, aldus een gemeentelijk rapport. Dit was voor de gemeente Teylingen de reden om te laten onderzoeken welke bebouwing er maximaal toelaatbaar is. Door middel van het bestemmingsplan wil de gemeente het ontwerp van het park bewaken en onrechtmatige bewoning aanpakken.

