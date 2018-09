OM: geen straf voor dochter zwanendrifter

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie eist geen straf tegen een 32-jarige vrouw uit Nieuwerbrug aan den Rijn vanwege een ruzie uit 2013 met dierenactiviste Saskia van Rooy. De verdachte is de dochter van de inmiddels overleden zwanendrifter Piet Oostveen. Volgens het OM zijn de dochter en haar familie al aan de schandpaal genageld door publicaties op internet en sociale media.

Bij zwanendriften worden de vleugels van de vogels gekortwiekt door zwanenhouders. Het is sinds kort verboden, nadat er jarenlang tegen gestreden is door dierenactivisten. Piet Oostveen was een bekende zwanendrifter uit de Krimpenerwaard. Zijn familie kreeg het aan de stok met de dierenactiviste Van Rooy en volgelingen.

De familie Oostveen heeft 'heel veel moeten slikken', zei de officier van justitie maandag bij de Haagse rechtbank over de druk waaronder haar familie heeft moeten leven. 'Het gaat je niet in de koude kleren zitten als je publiekelijk aan de schandpaal wordt genageld', zei de aanklager.



Filmen bij het zwanenhok

De ruzie in 2013 ontstond toen dierenactiviste Van Rooy bij het zwanenhok van Piet Oostveen in Nieuwerbrug stond te filmen. Volgens Van Rooy werd zij toen geschopt en geslagen door onder meer de dochter van Oostveen. Tijdens de zitting maandag over het incident concludeerde de officier van justitie dat de dochter zich alleen maar schuldig had gemaakt aan duw- en trekwerk. Vanwege de negatieve publicaties over haar familie op internet en sociale media, zou er verder geen straf opgelegd moeten worden.

Een schoondochter van Piet Oostveen werd door de dierenactiviste Van Rooy ook beschuldigd van mishandeling bij het zwanenhok van Piet Oostveen. Tegen deze vrouw is al helemaal geen bewijs, oordeelde de officier van justitie maandag. Hij eiste dat de schoondochter door de Haagse rechtbank helemaal vrijgesproken zou worden.



Bewaking voor familie

De advocaat van de dochter en de schoondochter van Piet Oostveen herhaalde tijdens de zitting dat de familie onder grote druk is komen te staan door de acties van Van Rooy en de publiciteit daarover. De familie zou zelfs bewaking hebben moeten nemen.

Dierenactiviste Van Rooy moet zelf ook voor de rechter verschijnen voor haar aandeel in de ruzie bij het zwanenhok in 2013. Ook zou ze zich schuldig hebben gemaakt aan stalking. Die zaak wordt begin volgend jaar behandeld.