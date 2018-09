Den Haag pakt rattenoverlast in woonwijken aan

DEN HAAG - Den Haag werkt aan een plan om rattenoverlast in woonwijken aan te pakken. De inhoud van het 'rattenoffensief' wordt eind november bekend. De woordvoerder van wethouder Richard de Mos wil er wel alvast wat over zeggen: 'We gaan meer handhaven, er komen broodbakken en we gaan voorlichting geven over de nadelen van etensresten op straat gooien.'

In juli trokken bewoners van Moerwijk aan de bel. Ratten lopen in de Haagse wijk door portieken, door tuinen en op straat. Een actiegroep startte een handtekeningenactie en haalde in een week tijd 1.200 handtekeningen op. Ook in Mariahoeve hebben bewoners last van ratten.

De gemeente Den Haag, drie woningcorporaties en de Haagse milieuservice hebben om de tafel gezeten om te praten over een plan van aanpak. 'Voor het Heeswijkplein in Moerwijk is een broodcontainer aangevraagd. Die wordt binnenkort geplaatst en er komen er veel meer,' zegt de woordvoerder van wethouder De Mos.



Groen snoeien, nesten weg

Verder zijn stukken groen langs de Erasmusweg gesnoeid, omdat ratten daar hun nesten hadden. 'Woningcorporaties gaan hun tuinen goed snoeien en bewoners aanspreken die brood en andere etensresten op straat gooien. We kunnen het niet alleen, het is ook echt een verantwoordelijkheid van bewoners zelf,' zegt de gemeentewoordvoerder.

Het plan is ook om meer te gaan handhaven. 'Maar dan moeten mensen die brood weggooien op heterdaad worden betrapt. Dat is lastig en kost capaciteit,' aldus de gemeente. 'Daarom is handhaven niet dé oplossing.' Eind november wordt de inhoud van het Haagse 'rattenoffensief' bekend.

LEES OOK: Ratten zijn weer terug in 's-Gravenzande: 'Het moet nu écht opgelost worden'