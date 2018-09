Deel dit artikel:













Ammerlaan pakt goud op WK wielrennen bij junioren Een stralende Rozemarijn Ammerlaan op het podium. Foto EPA

WESTLAND - Wielrenster Rozemarijn Ammerlaan uit De Lier heeft bij de WK in Innsbruck de eerste individuele wereldtitel veroverd. De achttienjarige Ammerlaan was de sterkste in de tijdrit voor junioren. De Westlandse legde het licht glooiende parcours over 19,8 kilometer af in 27.02,95.

'Dit is een heel grote verrassing, dit had ik echt niet verwacht', stamelde Ammerlaan, die eind juni in Bergen op Zoom al de Nederlandse titel tijdrijden bij de junioren had veroverd. 'Ik heb hier geen woorden voor.'

Ammerlaan was bijna zeven seconden sneller dan de nummer twee, Camilla Alessio uit Italië. De Britse Elynor Backstedt pakte het brons, met bijna 18 seconden achterstand op Ammerlaan. De tweede Nederlandse deelneemster, Britt Knaven, eindigde op de elfde plaats.