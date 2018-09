Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Leidse orgelman Jordy (16): 'Ik ga liever met mijn orgel op pad dan naar de disco' Still Omroep West

LEIDEN - De 16-jarige Jordy Pastoor is helemaal weg van orgels. Toen hij zes jaar was stond hij voor het eerst met een eigen orgel op het Diamantplein in Leiden. Tien jaar later staat hij er nog steeds. 'Ik zeg altijd: Ik ga liever met mijn orgel op pad als dat ik naar de disco ga.' Bekijk zijn verhaal in de 60SecondenWestDoc.