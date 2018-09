Buitenlandse studenten Leiden eisen oplossing kamernood

LEIDEN - Zo'n tien internationale studenten zijn maandagochtend onaangekondigd bij het College van Bestuur van de Universiteit Leiden langs geweest. Dat meldt mediapartner Unity. Met deze actie willen ze aandacht vragen voor de kamernood onder buitenlandse studenten. Ook ROOD, de jongerenorganisatie van de SP, was bij de actie aanwezig.

‘Het College van Bestuur was er niet, maar ze willen graag met ons in gesprek’, zegt Thomas van Halm. Hij is namens de Leidse SP aanwezig bij de actie.

‘We hadden ook niet verwacht direct resultaat te boeken, maar we hebben wel een aantal wensen’, zegt hij. ‘Want internationale studenten hebben grote moeite om een kamer te vinden in Leiden.’



Buitenlandse studenten terug naar huis

Van Halm denkt dat er ongeveer tweehonderd extra kamers nodig zijn voor buitenlandse studenten. ‘De nood is echt hoog. Ik weet dat er al een stuk of tien studenten zijn die weer terug zijn gegaan naar hun eigen land, omdat ze niks konden vinden. Dat is natuurlijk wel bizar.’

‘Bij hospiteeravonden zijn de buitenlandse studenten vaak niet welkom en ze hebben vaak geen connecties in Leiden. Daarom verblijven ze vaak in hostels, Airbnb's of in de dure noodopvang van de universiteit in Noordwijk, waar ze voor rond de 600 euro per maand een slaapkamer moeten delen’, weet Van Halm.



'Te veel buitenlandse studenten'

Volgens woningcorporatie DUWO zijn de grote hoeveelheid internationale studenten juist mede oorzaak voor de kamernood in Leiden. Daar zijn ook Nederlandse studenten de dupe van.

‘Ik geloof dat niet echt’, zegt Van Halm. ‘Het is niet zo dat buitenlandse studenten meer rechten hebben of zo. Ze hebben het ook moeilijk op de woningmarkt.’



'Universiteit neem je verantwoordelijkheid'

De studenten willen dat de universiteit haar verantwoordelijkheid neemt voor de situatie. Het beleid van de universiteit om zoveel mogelijk internationale studenten aan te trekken heeft bijgedragen aan de krapte op de kamermarkt.

Ook willen de studenten dat de universiteit zich, net als haar Groningse tegenhanger, openlijk uit spreekt tegen het systeem waarbij universiteiten financieel worden gestimuleerd om zoveel mogelijk internationale studenten aan te trekken.

