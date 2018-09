'De trainer van VVSB ligt daar echt wakker van, die slaapt niet'

DEN HAAG - Willem van Zuilen en Herman Nanninga bespreken in de vijfde aflevering van Bankzitters onder andere de opvallende uitslag van VVSB. De Noordwijkerhouters kwamen tegen AFC met 2-0 voor, maar verloren uiteindelijk met 2-4. 'Daar ligt trainer Jack Honsbeek wakker van, die slaapt daar niet van. Neem dat maar van mij aan', aldus Van Zuilen.

Naast VVSB - AFC gaat het ook over de Scheveningen, dat in eigen huis verloor van Katwijk en ziet Willem in Rijnsburgse Boys een mogelijk titelkandidaat. Daarnaast wordt ook de eerste overwinning van het Haagse Quick besproken. De 'hanen' won met 4-0 van Hercules.

Bankzitters is ook beschikbaar als podcast. Voor je smartphone heb je de keuze uit een heleboel apps om onze afleveringen te beluisteren. Zoek op 'Bankzitters' in jouw favoriete podcast-app en abonneer op ons.