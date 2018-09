Donovan Wisse debuteert op kickboksgala Glory: 'Ik ga bewijzen dat ik mee kan'

DEN HAAG - Komende zaterdag staat in de Johan Cruijff ArenA het internationale kickboksevenement Glory 59 op het programma. Hoofdact is Rico Verhoeven die het opneemt tegen de Braziliaan Guto Inocente. Maar er vechten meer mannen tijdens Glory 59. Een daarvan is Donovan Wisse van kickboksschool Fearless uit Wassenaar. En hij is er klaar voor: ‘Winnen met een knock-out is mooi meegenomen.’

Vechten op een Glory-gala een eer noemen gaat Wisse wat ver. ‘Het is een leuke stap in mijn carrière’, zegt hij stellig. ‘Al is Glory natuurlijk wel een van de grootste kickboksorganisaties. Dat maakt het wel weer mooi.’

Glory 59 is voor veel vechtsportliefhebbers het Walhalla. Grote namen staan tegenover elkaar in de ring, jonge talenten laten zien wat ze in huis hebben. Glory zag in 2012 het levenslicht en organiseert kickboksgala’s over de hele wereld. De 59 staat voor het 59ste gala. Komende zaterdag in de hoofdstad.

De W van Winst





Als je met Wisse praat, valt op dat zelfvertrouwen overheerst. ‘Ik heb nog nooit gevochten bij Glory, dus er staan geen resultaten achter mijn naam. Maar komende zaterdag staat er een ééntje bij de W van winst’, klinkt het vol overtuiging. ‘Het belangrijkste is dat mijn tegenstander neergaat. Als dat met een knock-out is dan is dat mooi meegenomen.’

Wisse werd 21 jaar geleden in Suriname geboren. Hij vecht komende zaterdag dan ook onder de vlag van het Zuid-Amerikaanse land. ‘Daar heb ik al op wat kleine gala’s gevochten’, vertelt hij over zijn leerschool. ‘In Suriname maar ook in het Caribisch gebied.’



Vader is de grote inspirator

Twaalf jaar geleden begon hij met kickboxen. Zijn vader was de grote inspirator. En nog steeds. ‘Hij weet me altijd goed te stimuleren. Praat veel met me. Dat heb ik nodig. Maar ook mijn trainers: Dave Davies, Kenneth Susanna en Ivan Hyppolyte, trainingsmaatjes en familie zijn belangrijk.’

Die zal hij allemaal nodig hebben komende week. ‘Deze week ga ik elke dag anderhalf uur trainen’, blikt Wisse vooruit op de belangrijke dagen die komen. ‘Ik weeg nu 87 kilo en er moet nog twee kilo vanaf voor komende vrijdag. Dan is de weging. Die dag neem ik rust.’



Down to earth

Rico Verhoeven, misschien wel Nederlands bekendste kickbokser, schermt zich in de acht weken voor zijn gevecht af van de buitenwereld. Dat is niets voor Wisse. ‘Ik ben meer down to earth’, vertelt de vechtjas. Hij weet dan ook precies wat hem te doen staat. ‘Hard trainen en klaar zijn voor zaterdag. Daar focus ik me op.’

Zijn tegenstander in de ArenA is Kevin van Heeckeren uit Utrecht en die heeft hij al goed geanalyseerd. ‘Ik weet wat voor vechter het is’, klinkt het dan ook. ‘Het is een sterke jongen, die naar voren vecht. Hij heeft veel doorzettingsvermogen, dat ook. Maar het is niet dat hij een bijzondere vechter is.’



Rustige vechter

Wisse weet zijn eigen vechteigenschappen ook duidelijk te omschrijven. ‘Ik ben een rustige vechter. Ik bekijk het gevecht goed. Daarnaast kan ik zowel naar voren als naar achteren vechten.’

Glory heeft de gevechten in verschillende klasse onderverdeeld. Het gevecht van Verhoeven is het hoofdgevecht. Dan heb je onder andere nog een semi-hoofdgevecht, de Superfight series en PreLims. Onder die laatste valt Wisse. ‘Wat het precies inhoudt weet ik ook niet’, zegt hij eerlijk. ‘Maar het is een klasse waarin je moet bewijzen dat je mee kan. Dat gaan we zaterdag dan ook doen.’



Eten!

Als Wisse wint, weet hij meteen wat hij als eerste gaat doen. ‘Eten’, lacht hij. Niet geheel onlogisch. Hij moet zich al weken aan een streng dieet houden. In de verdere toekomst heeft de kickbokser ook al gekeken. ‘Ik wil hoog in de rankings komen. Bekender worden in Nederland. Daar beginnen we zaterdag mee.’

