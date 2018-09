Islamitische organisaties Den Haag: 'Dijkhoff kom langs'

DEN HAAG - Twintig Islamitisch-Nederlandse organisatie uit Den Haag nodigen VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff uit voor een werkbezoek. Aanleiding zijn de uitspraken van Dijkhoff vorige week. Hij zei toen dat de integratie in een deel van de Nederlandse achterstandswijken is mislukt. Dat wil hij hard aanpakken.

De organisaties en hun moskeeën vormen samen de FIO, de Federatie Islamitische Organisaties. De FIO laat in een brief weten de uitspraken van Dijkhoff 'verbazingwekkend en teleurstellend maar ook opmerkelijk' te vinden. Klaas Dijkhoff wil onder andere misdrijven die in deze wijken worden gepleegd, dubbel zo hard straffen als dezelfde misdrijven die ergens anders worden begaan.

De organisatie zegt dat de plannen van de VVD'er haaks staan op wat de wijken nodig hebben. 'Met uw uitspraken veegt u al het goede werk en inzet van alle betrokkenen binnen de wijken in één klap van tafel', staat in de brief aan Dijkhoff.



Gesprek en rondleiding

Daarom nodigen ze de VVD-fractievoorzitter uit voor een gesprek en een rondleiding. Ze willen hem laten zien welke 'kansen en uitdagingen' er zijn in de wijken.

Dijkhoff kreeg in de Tweede Kamer overigens weinig steun voor zijn plan.