Handtekeningen tegen komst tramremise in Rijswijk

RIJSWIJK - Inwoners van de Rijswijkse wijk Vrijenban vrezen na drie jaar nog altijd voor de komst van een tramremise in hun achtertuin. Dinsdagavond bieden ze de gemeente handtekeningen aan om duidelijk te maken dat de tramremise nog altijd niet welkom is. 'Een tramremise kan niet in een woonwijk.'

'Daarachter zie je het bedrijventerrein van de Zuiderweg en daar gaat het over', zegt bewoner Henk Demkes. Hij staat in zijn achtertuin aan De Ruijt en wijst naar het industrieterrein dat enkele tientallen meters verderop. 'Daar wil HTM een remise bouwen en daar zijn de bewoners faliekant op tegen.'

In 2015 kwam HTM met het plan om een tramremise aan te leggen aan de Zuiderweg in Rijswijk, waar maximaal veertig trams worden gestald. Het is tegen het zere been van de omwonende bewoners, ze richtten de bewonersbeweging 'STOP HTM-remise in Vrijenban' op.



'Niet in een woonwijk'

'Een tramremise zet je voor langere tijd neer. Die plaats je niet in een woonwijk, die zet je op een plek waar mensen er geen last van hebben', zegt Demkes van de bewonersvereniging. Volgens hem zijn er voldoende alternatieven, zo noemt hij de kom van de A4 en de A13 of het gebied naast de A13 bij Delft.

De bewonerscommissie heeft deze zomer een enquête onder 200 buurtbewoners gehouden, 98 procent van hen gaf aan tegen de komst van een tramremise te zijn. Ze vrezen voor geluids- en lichtoverlast. 'Het probleem is dat het 's nachts gaat gebeuren. En dan liggen wij te slapen. Nou willen ze wel een hoge wand bouwen, maar die wand houdt natuurlijk niet heel veel geluid tegen', vreest een andere buurtbewoonster.



Herziening van eerste plan

Aanvankelijk was het plan om voor de remise een deel van de groenstrook te gebruiken, maar in het nieuwe ontwerp liggen de sporen volledig op het bestaande bedrijventerrein. Ook wordt er een geluidswand geplaatst en het aantal uitgangen is teruggebracht van drie naar één.

Toch zijn de bewoners nog niet tevreden. 'Dat er een geluidswal omheen komt lijkt me toch wel het meest minimale. En eerlijk gezegd: als je van drie naar één ingang gaat dan blijven de trams nog steeds komen. De cirkels worden kleiner en het geluid wordt steeds erger', verwacht Demkes.



In oktober overleg met gemeente

HTM laat weten niet op de hoogte te zijn van de inhoud van het burgerinitiatief. Daarnaast wil de vervoerder niet reageren omdat er in oktober een overleg is gepland met de gemeente. Ook de wethouder kon nog niet reageren op het burgerinitiatief.