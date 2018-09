'Roze schoenen zijn voor verslaggevers juist een voordeel'

DEN HAAG - Elke week neemt Omroep West het voetbalweekend door met verslaggever Willem van Zuilen. In de 'analyse van Willem' vertelt hij wat hem is opgevallen bij de wedstrijden die hij heeft bezocht en welke zaken er nog meer spelen in het (amateur)voetbal. In deze vijfde aflevering gaat het onder andere over: 'Hoe Scheveningen en VVSB er bovenop moeten komen' En mengt hij zich in de discussie of voetballers op roze schoenen moeten spelen.

Willem, wist je dat je geluk brengt?

'Nee, hoezo?'

Vorige week was je bij Westlandia en die wonnen hun eerste wedstrijd van het seizoen. Zondag was je bij Quick en die wonnen prompt ook hun eerste wedstrijd.

‘Aha! Maar dat komt niet door mij hoor. Dat doen die ploegen zelf.’

Hoe was de wedstrijd van Quick tegen Hercules?

‘Quick speelde met strijd, passie en inzet. Trainer Paul van der Zwaan zei ook dat ze het daar van moeten hebben. Die 4-0 overwinning komt niet doordat Hercules zo slecht speelde trouwens. Dat dwingt Quick ook af. Net als PSV gisteren goed speelde, waardoor Ajax slecht leek.’

Vielen er nog spelers op bij Quick? Mannen die de stap naar de tweede divisie kunnen maken zoals Bram Ros en Jeroen Spruijt.

‘Misschien de keeper van Quick: Jari Puister. Maar dat is niet na de wedstrijd van afgelopen zondag. Die heb ik vaker zien keepen. Die kan het wel. Er zullen we spelers bijlopen die de stap kunnen maken. Maar om eerlijk te zijn. Ik heb ze gisteren niet gezien.’

Zaterdag was je bij Scheveningen tegen Katwijk. Katwijk won met 1-2. Hoe belangrijk was het dat Robbert Susan terugkeerde in de basiself van de Oranjehemden?

‘Susan is voor elk team belangrijk. Hij is een echte aanvoerder. Dat vertelde Jack van den Berg na afloop ook tegen mij. Omar Hamdi liep in de eerste helft bijna tegen een tweede gele kaart aan. Dus ik dacht: Jack gaat hem wisselen. Nu blijkt dat Susan, Hamdi in de rust heeft toegesproken. Dat is wat een aanvoerder moet doen. En Jack is ervaren genoeg om dat toe te laten. De tweede helft heeft Hamdi geen gekke dingen meer gedaan.’

Scheveningen staat bij de laagst geklasseerde ploegen in de competitie. Hoe moeten de mannen van John Blok aan hun punten komen?

‘Strijd, beleving en passie is er altijd bij Scheveningen. Afgelopen zaterdag lieten ze dat ook zien. Ze hebben daarnaast een goede mix tussen jonge jongens en ervaren rotten.’

‘John Blok was afgelopen zaterdag niet blij met wat hij had gezien. Al had hij wel aanknopingspunten. Daarnaast kun je verliezen van Katwijk. Dat is niet erg. Scheveningen moet onthouden dat ze op de eerste tien minuten na niet zijn weggespeeld. Ze hebben dan wel niet veel gecreëerd, ze zijn wel in de wedstrijd gebleven.’

‘Maar ik ben niet ongerust over Scheveningen. Die punten komen wel. Alhoewel ik dat vorig jaar ook over Lisse heb gezegd…’

De rodelantaarndrager in de tweede divisie is VVSB. Die gaven afgelopen zaterdag een 2-0 voorsprong uit handen tegen AFC. Hoe kan die club er bovenop komen?

‘Ik moet eerlijk zeggen dat ik ze dit seizoen nog niet heb zien spelen. Dus ik zal me voorzichtig uitdrukken. Ten eerste mag je een 2-0 voorsprong niet uit handen geven. Dat weten ze daar ook.’

‘Ik heb wel gehoord dat AFC over de hele wedstrijd gezien de betere ploeg was. Die bleven erin geloven en wonnen met 2-4. Ik heb aan het begin van het seizoen gezegd dat AFC met Yordi Teijsse en Raily Ignacio hoge ogen gaat gooien.'

‘VVSB komt uiteindelijk wel bovenop. Ze hebben een overwinning nodig en dan komt de rest vanzelf. Al weet ik niet of dat komende zaterdag al is. Rijnsburgse Boys is een lastige tegenstander.’

VVSB staat natuurlijk als stuntploeg in de beker bekend. Tegenstander voor de Noordwijkerhouters is De Graafschap. Die zitten ook niet lekker in de competitie. Denk je dat VVSB weer kan stunten?

‘Ik hoop natuurlijk van wel. Er zijn altijd wel amateurclubs die stunten. Maar ik ga er niet vanuit. VVSB moet zich ook focussen op de competitie. Dat weet trainer Jack Honsbeek ook.’

‘Als het 5-0 voor De Graafschap staat, dan moet je de schade beperkt houden en er voor zorgen dat er geen blessures en zo vallen. Meer niet.Het succesjaar in de beker heeft ze in de competitie punten gekost. Ik snap wel als ze er weer voor gaan. Het heeft VVSB op de kaart gezet. Maar het is niet zaligmakend.’

Dan een divisie lager. Dennis Kaars moest bij Quick Boys weer als reserve starten. Jij bent er van overtuigd dat er geen gezeik binnen de club komt. Waarom denk je dat?

‘Kaars en Bart Steltenpool krijgen toch altijd betaald? Je hebt afgelopen weekend Kaars gehoord. Hij schikt zich in zijn rol.’

‘Weet je wat ik denk. De media maakt zich er drukker om dan Kaars en Erik Assink samen.'

'Iedereen maakt zich druk. Ik niet. Ik vind de discussie grote onzin. Ze staan aan kop, met twee verliespunten. Ze staan niet in het rechterrijtje met drie of vier puntjes. Het probleem gaat zichzelf oplossen. Kaars komt heus nog wel aan spelen toe. Desnoods samen met Steltenpool in de spits. Als je alles wint hoef je als trainer de opstelling niet te veranderen omdat je in één keer Kaars hebt.’

Quick Boys verliest twee punten. De schade bleek achteraf mee te vallen omdat de top zeven punten verspeelde….

‘Daar onderbreek ik je even. De schade valt mee? Ze verliezen toch punten? Ze hadden het gat kunnen vergroten. Het onderlinge verschil met de concurrenten is nog steeds klein. Als je in de derde minuut van de blessuretijd de gelijkmaker maakt, voelt dat als een overwinning. Maar ze spelen gewoon gelijk.’

Vorige week was je fel over de sponsor van Lisse. Hebben mensen nog iets tegen jou gezegd daarover?

‘Ik heb er niet veel over gehoord. Natuurlijk waren er andere geluiden. Daar viel ook wat voor te zeggen. Dat die man bijvoorbeeld open en eerlijk was en het niet deed via de achterkamertjes.'

‘Er was één iemand het heel erg oneens was met mij. Die heeft een bericht gestuurd. Dat mag natuurlijk. Die sponsor heeft het beste voor met Lisse, daar ben ik honderd procent van overtuigd. Alleen ik had het zo niet gedaan.’

Lisse wint overigens wel weer. Nu met 4-0 van De Dijk. Hoe verklaar jij die wisselvalligheid?

‘Ik zie Lisse alleen op beelden. Van wat ik hoor is dat Robbert de Ruiter, nog steeds spelers probeert in te passen. Rik Vermeulen is ook een tijd weggeweest. Dat scheelt een slok op een borrel als hij meespeelt. Hij speelt als bij Lisse sinds mensenheugenis.’

Tijdens de wedstrijd van ADO Den Haag was er een eerbetoon aan de slachtoffers van het drama in Oss. Hoe heb jij dat beleefd?

‘Die supporters van ADO weten hoe je dat moet aanpakken. Die zijn daar vaak de eerste in. Ook toen na die brand in Volendam pakten ze dat bijvoorbeeld goed op.’

‘Het drama in Oss zelf heeft mij ook geraakt. Ik ben erg van geschrokken. Er gebeurt veel in de hele wereld. Maar zoiets in je eigen land komt harder aan. Het waren ook kinderen in de leeftijd van mijn kleinkinderen. Dat maakt het extra hard schrikken.’

Daarnaast was er dit weekend een discussie over het dragen van roze schoenen door voetballers. Wat vind jij van roze schoenen?



‘Dat moeten de spelers lekker zelf weten wat ze dragen. Ik vind zwarte schoenen het mooist. Je mag het klassiek noemen, ouderwets. Ik vind dat er het beste uitzien.’

‘Roze schoenen zijn voor ons als verslaggevers juist fijn. Net als al die andere gekleurde schoenen. Als je een redelijk onbekend elftal moet verslaan, let je er even op. Bij een scrimmage kan je dan soms makkelijker zien, wie wat doet. Dus het heeft zelfs zijn voordelen.’



Het is ook de dag van de materiaalman. Is het goed dat we stilstaan bij de stille krachten van een voetbalclub?

‘Natuurlijk. Dat soort mensen zorgen ervoor dat alles perfect geregeld is bij een club. Het is wel jammer dat het vandaag is en niet op een wedstrijddag.‘

‘Ik ken een aantal van die gasten en die doen enorm veel voor een club. Die zijn er van vroeg in de ochtend vroeg tot ’s avonds laat. Je hebt jeugdleiders, kantinejuffrouwen en suppoosten. Allemaal dragen ze hun steentje bij. Spelers en trainers zijn belangrijk, maar die vrijwilligers ook. De een kan niet zonder de ander.’

Dan is er naast VVSB nog meer bekervoetbal deze week. Ga je nog een potje kijken?

‘Dat ligt helemaal aan mijn werk. Ik ben het wel van plan. Dan worden het de wedstrijden Katwijk – Heerenveen en Rijnsburgse Boys tegen Top Oss. Lekker dichtbij. Ik kijk ook uit naar Westlandia tegen VVV Venlo. Oud-ploeggenoten Maurice Steijn en Edwin Grünholz tegenover elkaar.’

‘Ik ga trouwens niet naar zo’n wedstrijd met het gevoel dat er een stunt kan komen. Totaal niet. We zien het wel.’

Wil je verder nog iets kwijt?

‘Jazeker. Rijnsburgse Boys is goed bezig. Ze hebben een paar weken geleden Jeffrey Jongeneelen zijn contract verlengd. Nu ook dat van Bram Ros. Het is voor de club en die jongens fijn dat ze al snel duidelijkheid hebben. Daar spreekt tevredenheid uit. Dat doen ze goed.



Na het weekend valt er genoeg te bespreken over het amateurvoetbal. En dat is wat Willem van Zuilen en Herman Nanninga vanaf nu iedere maandag gaan doen: napraten. In het online-programma Bankzitters nemen ze in tien minuten het amateurvoetbalweekend met je door.