Nog vier weken extra controles langs A12

REGIO - De extra controles op snelheid en afleiding op de A12 werpen volgens de politie hun vruchten af. De politie stelt dat het aantal automobilisten dat zich aan de snelheid houdt stijgt en dat het aantal bekeuringen voor het vasthouden van een mobiele telefoon daalt.

De controles startten twee weken geleden op de A12 en de A16. Er wordt gecontroleerd tussen Reeuwijk en het Gouwe-aquaduct en op de A16 tussen knooppunt Ridderkerk en Brienenoordbrug. Deze gedeeltes zijn gekozen omdat daar relatief veel ongelukken gebeuren.

Het aantal automobilisten dat zich aan de snelheid houdt stijgt, maar is volgens de politie nog altijd te laag. Vooral als er een wagentje langs de snelweg staat waarop de controles worden aangekondigd houden veel automobilisten zich aan de snelheid. Zodra de kar weg is, houden bestuurders trappen veel mensen het gaspedaal weer in. Ook de komende weken worden de controles de ene keer aangegeven en de andere keer niet.



Mobiele telefoon

Op de A12 zijn de afgelopen weken 157 bestuurders bekeurd voor het vasthouden van hun mobiele telefoon. Op de A16 neemt het aantal bekeuringen af, aldus de politie. Daar zijn 116 mensen betrapt.