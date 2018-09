Deel dit artikel:













West Wekker: op bezoek bij strandbeest en staking in Sassenheim Foto: ANP

DEN HAAG - Goedemorgen! Een strandbeest staat in het gemeentemuseum en werknemers van AkzoNobel in Sassenheim leggen het werk neer. Dit is de West Wekker!

Wat kan je vandaag verwachten?

Wij gaan op bezoek bij het strandbeest in het Gemeentemuseum in Den Haag. Het metersgrote strandbeest is gemaakt door kunstenaar Theo Jansen. 'Ik ben heel blij dat ik een van mijn kunstwerken mag tentoonstellen in het Gemeentemuseum, echt een eer', zei Jansen vorige week tegen Omroep West.

Te Werve staat morgen voor een van de grootste wedstrijden uit de geschiedenis van de club. In het KNVB-bekertoernooi neemt de tweedeklasser het op tegen Ajax. Wij gaan langs trainer Huib van Oostrom Soede.

Werknemers van de AkzoNobel-vestiging in Sassenheim leggen het werk voor 48 uur neer. De staking maakt onderdeel uit van een estafettestaking die deze week meerdere fabrieken van de verfgigant stillegt. Aanleiding is het feit dat er ondanks diverse overlegrondes nog altijd geen cao is.





Beeld: MeteoGroup Het weer : het is een droge dag en af en toe komt de zon door. De wind komt uit het zuidwesten met windkracht 3. Het wordt maximaal 16 graden. Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan hier de files. En dit moet je nog weten: De eerste zorgverzekeraar die zijn premie voor 2019 bekendmaakt, blijft ruim onder de voorspelling van het kabinet. Waar op Prinsjesdag werd gewaarschuwd voor een stijging van 10,33 euro per maand, laat DSW nu weten de premie met 4,50 euro per maand te zullen verhogen.

Ouders met kinderen op kinderdagverblijven dreigen volgend jaar honderden euro's meer kwijt te zijn. Doordat één pedagogisch medewerker voortaan een baby minder onder de hoede mag hebben, zien vooral kleine opvanglocaties de kosten explosief stijgen. Dat becijferde de Brancheorganisatie Kinderopvang, meldt het AD.

Ruim duizend militairen moeten zelf de winterkleding kopen die ze nodig hebben voor een oefening in Noorwegen, schrijft De Telegraaf. Het kledingbedrijf van Defensie is het in ruim een jaar niet gelukt de spullen op voorraad te krijgen. Per persoon gaat het om zo’n duizend euro aan kledingstukken. Militairen moeten de bonnetjes bewaren om ze later te kunnen declareren.

Vanavond op TV West: Team West

Elke dinsdag kunt u misdrijven oplossen met Kirsten van Dissel: in het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie-eenheid Den Haag uw hulp. Met beelden van de 'plaats delict', reconstructies, (compositie-)foto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen. Het programma leidt dankzij de hulp van kijkers vaak tot resultaat. In deze aflevering aandacht voor:

De beschieting van Coffeeshop The Game aan de Breestraat in Delft op zondag 16 september.

Een 74-jarige vrouw uit Wateringen die overvallen is in haar eigen huis. De overvaller stond midden in de nacht in haar slaapkamer.

Een vingervlugge man en vrouw die ongezien een Samsung Galaxy S9 weten te stelen. Ze zijn daarbij duidelijk in beeld.

Een overval op een eethuis in de Paul Krugerlaan in Den Haag. Hierbij hebben twee mannen geld uit de kassa buitgemaakt. We tonen bewakingsbeelden.

De beschieting van Club Magnum in Zoetermeer. De politie zoekt getuigen.