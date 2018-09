Passagiers RandstadRail lopen langs spoor, HTM en RET stellen onderzoek in

DEN HAAG - HTM en RET stellen een onderzoek in naar de ontruiming van twee rijtuigen van de RandstadRail maandagmiddag. De rijtuigen waren door een stroomstoring gestrand. De passagiers moesten te voet naar station Leidschenveen lopen. Op dat moment kwam ook metrolijn E binnen die op weg was naar Den Haag, zegt een getuige.

Volgens een HTM-woordvoerder zijn de passagiers begeleid naar het station. Maar het is onduidelijk waarom de metro wel reed terwijl er mensen langs het spoor liepen. Normaal gesproken wordt al het tram- en metroverkeer stilgelegd als er mensen langs het spoor lopen.

De communicatie met de bestuurders van de metro loopt tussen Rotterdam en Nootdorp via de verkeersleiding van de RET. Na Nootdorp neemt de HTM-verkeersleiding het over. Toch heeft een metrobestuurder een officiële veiligheidsmelding gedaan in Rotterdam, zegt een woordvoerder van RET. Dat is voor de RET reden om het incident ook te onderzoeken.