Rappende jongeren laten zien hoe mooi Duindorp is.

DEN HAAG - In de media wil de Scheveningse wijk Duindorp nog wel eens negatief in het nieuws komen. De Haagse muziekproducent Umit Colgecen vond het daarom tijd om daar iets positiefs tegenover te zetten. Hij stapte vlak voor de zomer met het idee naar de gemeente. En zie daar, een paar maanden later het eindresultaat: samen met een groep jongeren uit de wijk maakte hij het rapnummer Trots op Duindorp, inclusief videoclip.

Het kersverse rapnummer werd afgelopen vrijdag gepresenteerd aan de wijk. De inwoners reageren opgetogen: 'Ik vind 'm heel erg leuk. Het is eindelijk weer iets positiefs over Duindorp.' En: 'Helemaal geweldig. Bleef in mijn hoofd zitten. Ben heel trots. Trots op de kinderen.'

En daar ging het wat betreft Umit uiteindelijk om, die iets positiefs wilde bijdragen aan die mooie wijk achter de duinen. Voordat hij zich stortte op het maken van het nummer, ging hij eerst de wijk in om sfeer te proeven en te kijken wat er leefde in de wijk.



Trots

Na gesprekken met inwoners (jong en oud), wierp hij zich met de jongeren Anna-Jade, Jemuel, Joshua, Kayleigh, Mana, Mike, Ryvano, Timo en Quincy op het schrijven van het lied. Zo zingen ze over het ontstaan van Duindorp, de Tweede Wereldoorlog, de vreugdevuren en het samenzijn. Want daar zijn ze het allemaal over eens: ondanks alle negatieve berichtgeving, is het ook gewoon gezellig in Duindorp. En dat mag ook wel eens gezegd worden.

Umit is dan ook trots op de kinderen en het eindresultaat: 'Duindorp, dat ligt tussen bos en duinen, is een prachtig stukje Nederland. Ik wilde dat ze daar trots op zouden zijn. Ik ben dan ook trots dat dat stukje waar ik in geloofde, dat mooie, dat positieve, dat dat naar voren is gekomen. Dankzij de kinderen.'

