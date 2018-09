Stop met roken en laat je steunen door Bas Muijs tijdens Stoptober

REGIO - 'Zo kom jij van die sigaretten af en ga ik je daarbij helpen!'. Omroep West-presentator Bas Muijs helpt de komende maand mensen die willen stoppen met roken. Het is dan officieel Stoptober, ook bij het Radio Westprogramma Muijs in de Morgen. 'Ik praat met ‘medestoppers’, verslavingsdeskundigen die je kunnen helpen en ik geef prijzen weg'.

'Als 'stopper' sta je niet alleen', zegt Bas Muijs. 'Iedere dag geven we je tips en motivatie om rookvrij de dag door te komen en het stoppen vol te houden.' Bas zoekt mensen die willen stoppen en die hij mag volgen in zijn programma. Wie deze extra steun in de rug wil hebben kan zich melden via de mail.

Dus: doe jezelf - en anderen - een lol en stop met roken. Bas Muijs helpt je! Muijs in de Morgen is iedere werkdag te beluisteren tussen 7.00 en 9.00 uur op Radio West.

LEES OOK: CDA wil rookverbod voor ingang Haagse ziekenhuizen en zwembaden