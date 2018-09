Deel dit artikel:













Haagse koffie op tweede plek in Koffie Top 100 Foto: ANP

DEN HAAG - De lekkerste koffie van onze regio is te krijgen in Den Haag, vindt Misset Horeca. Capriole Café in de Binckhorst is in de jaarlijkse Koffie Top 100 van het vakblad op de tweede plek geëindigd. Volgens de jury biedt de zaak 'zeer constante kwaliteit, fraaie filterkoffie en een prachtige goed doordachte presentatie van de koffies'.

Het café zit sinds 2016 in een industrieel pand op de Binckhorstlaan en eindigde in 2017 op plek 24. De jury complimenteert het familiebedrijf nu met het 'brandschone interieur'. 'Alle machines (inclusief de brander) zien eruit alsof ze gisteren uit de verpakking zijn gehaald.' De koffiezaak ontving ook de award voor 'mooiste koffievenue'. In de Koffie Top 100 is de koffie van ijssalon Luciano op plek 29 geëindigd, vorig jaar eindigde de zaak nog op de 19de plek. Doppio Espresso in Den Haag moest het doen met plet zestig, De Bollenschuur in Voorschoten werd 75ste en het Zoetermeerse Bruut eindigde op plek 85.