Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Sarina Wiegman grijpt naast FIFA-ereprijs Sarina Wiegman (foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - De Haagse bondscoach van het Nederlands vrouwenvoetbalteam, Sarina Wiegman, is tijdens de uitreiking van de FIFA Football Awards in Londen maandag niet in de prijzen gevallen.

Wiegman was genomineerd voor de titel 'beste coach van een vrouwenteam', maar die eer ging naar Reynald Pedros van Olympique Lyon. Hij won met zijn vrouwenploeg vorig seizoen de Champions League en - ongeslagen - de Franse titel. Bij de mannen ging de onderscheiding ook al naar een Fransman, namelijk naar Didier Deschamps. Die veroverde met de Franse ploeg in Rusland afgelopen zomer de wereldtitel. Vorig jaar werd Wiegman wel uitgeroepen tot beste coach van een vrouwenteam. na het veroveren van de Europese titel met Oranje. Wiegman heeft zich dit jaar met Oranje nog niet gekwalificeerd voor het WK van komend jaar zomer in Frankrijk. Met drie andere landen moet Nederland in de play-offs strijden om één WK-ticket. Dit is het gevolg van de nederlaag van enkele weken geleden in en tegen Noorwegen.