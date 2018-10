Geweld in Delft: dit gebeurde de afgelopen maanden

DELFT - Sinds april is het onrustig in Delft. De stad wordt geteisterd door een reeks geweldsincidenten. Alle gebeurtenissen op een rijtje.

6 april 2018

Op de Amlia van Solmslaan wordt geprobeerd een man te liquideren. Hij wordt beschoten vanuit een rijdende auto. De moordpogoing mislukt. De man weet te ontsnappen maar raakt daarbij gewond.

8 mei 2018

Twee winkels in het centrum van de stad worden beschoten. Zonnestudio Sun Style en coffeeshop The Future in de Peperstraat zijn het doelwit. In het raam van de coffeeshop zitten zeker tien kogelgaten.

17 mei 2018

Coffeeshop The Future wordt opnieuw onder vuur genomen. Een granaat met metalen balletjes daarin zorgt voor flinke schade aan de gevel. Een voorbijganger raakt lichtgewond. Diezelfde ochtend is ook coffeeshop The Game in de Breestraat doelwit. De zaken zijn van dezelfde eigenaar.

12 juni 2018

Cadeauwinkel Sisters op de Molslaan en een horecazaak op de Beestenmarkt worden beschoten.

13 juni 2018

Er worden drie verdachten opgepakt. De 23-jarige Dean P. (23) en Michael B. (41) worden aangehouden in Noordwijk, in hun auto worden wapens, munitie en een handgranaat gevonden. De derde verdachte is de 30-jarige weduwe van de overleden Delftse crimineel Piet Pronk.

26 juni 2018

Bij een garagebedrijf op de Neringstraat wordt 's avonds rond 23.00 uur een handgranaat voor de deur gelegd. Als de politie camerabeelden bekijkt zien ze dat rond 0.15 uur een man aan het rolluik van de garage voelt.

28 juni 2018

Bij hetzelfde probeert een man brand te stichten, maar dat mislukt. De politie sluit niet uit dat de incidenten bij de garage iets te maken hebben met de andere geweldsincidenten in de stad.

7 juli 2018

In Noordwijk wordt een granaat gevonden op het fietspad voor de deur van de autohandel aan de Keyserswey. De politie onderzoekt of er een verband is met het geweld in Delft.

25 juli

De 30-jarige weduwe van de overleden Delftse crimineel Piet Pronk, die in juni werd aangehouden, komt vrij. Zij blijft wel verdachte in de zaak. De rechtbank bepaalt dat de twee mannen vast blijven zitten. Op 24 september verschijnen de twee voor het eerst voor de rechter.

7 augustus

Crimineel Karel Pronk wordt op klaarlichte dag neergeschoten bij koffiehuis Het Kalf in het Kalverbos. Hij overlijdt ter plekke. De schutter is op de vlucht. De politie heeft de man op de Nationale Opsporingslijst gezet.

16 september

Coffeeshop The Game in de Breestraat is voor de derde keer doelwit. Rond 08.30 uur wordt de zaak beschoten. Later zal blijken dat de schutter het eerder die ochtend al geprobeerd heeft, maar dat zijn wapen haperde.