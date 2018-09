Bewakingsbeelden: ook geprobeerd andere Delftse coffeeshop te beschieten

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 25 september. Meer zaken zijn hier te vinden.

Coffeeshop The Game aan de Breestraat werd op zondagochtend 16 september even voor half negen beschoten. In de ruit zaten twee kogelgaten. In de winkel was op dat moment niemand aanwezig en er raakte niemand gewond. Op bewakingsbeelden is te zien en te horen hoe een man zijn wapen richt en twee keer schiet. Daarna rent hij weg richting de Koornmarkt.

Vorige week maakte de politie bekend dat er om 5.55 uur al een poging was gedaan om te schieten op The Game. Uit de bewakingsbeelden van dat moment blijkt dat een man zijn wapen op de winkel richtte, maar dat dat weigerde. Een aantal pogingen om het wapen aan de praat te krijgen hielpen niet en de man rende weer weg.



Ook poging bij The Future

Omdat in mei bij zowel coffeeshop The Game als bij The Future een handgranaat ontplofte, bekeek de politie ook de camerabeelden van de winkel in de Peperstraat. Daarop is te zien hoe om 7.16 uur, dus tussen de eerste poging en het daadwerkelijke schieten in de Breestraat, een man probeert om de winkel onder vuur te nemen.

Ook in dit geval weigert het wapen. Ondanks verwoede pogingen van de schutter lukt het niet om te schieten. Hij rent weg richting de Oude Delft.



Wit met blauwe tas

Het is nog niet duidelijk of het drie keer om dezelfde man gaat. Op de eerste beelden uit de Breestraat is het nog donker en is de schutter niet goed te zien. Wel is duidelijk dat hij donkere kleding draagt en een tas met hengsels bij zich heeft. Zo’n tas is ook te zien bij de man die in de Peperstraat probeerde te schieten. De tas is wit en heeft een blauwe onderkant. De verdachte lijkt een blanke huidskleur te hebben en is helemaal in het donker gekleed.

De man die het uiteindelijk wel voor elkaar kreeg om schoten te lossen bij The Game, draagt andere kleding, maar heeft waarschijnlijk dezelfde tas bij zich. Een getuige die hem heeft gezien, spreekt over een man met een getinte huidskleur van 1,80 tot 1,85 meter lang. Hij droeg een grote bril. Mogelijk was dat zijn eigen bril, maar het kan ook een werkbril zijn om de ogen te beschermen. Ook draagt hij een trui van het merk G-Star, een donkere broek en donkere schoenen.

De verdachte die om 5.55 uur in de Breestraat was.



De verdachte in de Breestraat om 5.55 uur | Beeld: Politie

De verdachte in de Peperstraat om 7.16 uur | Beeld: Politie

De verdachte in de Breestraat om 8.28 uur | Beeld: Politie

Mogelijk gewacht op beveiliger

De politie is op zoek naar mensen die iemand herkent aan de hand van de beelden, maar ook naar getuigen die iets opvallends hebben gezien in de buurt van de coffeeshops op zondag 16 september tussen 5.55 en 8.30 uur.

Na de incidenten in mei worden de winkels 's nachts in de gaten gehouden door een beveiliger. De politie denkt dat de schutter mogelijk heeft gewacht met toeslaan tot de beveiliger naar de andere coffeeshop was vertrokken. In dat geval zou het kunnen dat hij een tijdje in de buurt heeft rondgehangen. Wie dat is opgevallen, wordt gevraagd zich te melden.



Motief nog onduidelijk

Het motief voor de beschieting is nog niet duidelijk en daarom is de politie op zoek naar meer informatie. Er wordt onderzocht of er een verband is met de eerdere incidenten in Delft. In mei werden coffeeshop The Future en een zonnestudio in de Peperstraat beschoten. Daarna ontploften er handgranaten bij The Future en The Game. In juni werden een horecagelegenheid aan de Beestenmarkt en een winkel aan de Molslaan beschoten. Vorige week toonde Team West beelden van het achterlaten van een handgranaat bij een garagebedrijf aan de Neringstraat.



Heeft u informatie voor de politie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem