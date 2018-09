74-jarige vrouw uit Wateringen overvallen in haar slaap

WATERINGEN - Een 74-jarige vrouw uit Wateringen krijgt de schrik van haar leven als er plotseling een overvaller in haar slaapkamer staat. De man bedreigt haar en doorzoekt het huis. Hij vertrekt met haar pinpassen. De politie is op zoek naar getuigen van de overval.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 25 september. Meer zaken zijn hier vinden.

De vrouw woont aan de Mommastraat in Wateringen. Op maandag 3 september rond 5.30 uur ligt ze te slapen. Plotseling wordt ze wakker doordat ze iets bij het raam hoort. Ze roept ‘wat moet dat?’, maar wordt vrijwel direct met een zaklamp in haar gezicht geschenen.

De man die in haar slaapkamer staat vraagt of ze alleen is en zegt dat hij geld nodig heeft. Hij vertelt haar dat hij gewapend is en dat ze niet mag gillen. Als ze zich daaraan houdt, dan zal hij geen geweld gebruiken.



Pinpassen meegenomen

Vervolgens gaat de man op zoek naar waardevolle spullen. Mevrouw heeft niet veel in huis, maar de overvaller vindt haar pinpassen en eist dat de vrouw haar pincodes afgeeft. Daarna vertrekt de man om te gaan pinnen bij een geldautomaat aan de Heulweg. Hij heeft twee keer 250 euro opgenomen. Meer lukte niet, omdat er een opnamelimiet op de rekening zit.

De overvaller is een donker getinte man. Hij sprak met een accent, droeg een kort zwart jack en een petje en hij had een rugzak bij zich met opvallende rode vlakken. Ook droeg hij werkhandschoenen. Mogelijk was de man niet alleen: hij heeft tijdens de overval even naar buiten geroepen naar ene ‘Mo’.



Getuigenoproep

De politie is op zoek naar getuigen die de overvaller hebben gezien in de vroege ochtend van maandag 3 september in de Mommastraat in Wateringen. Ook getuigen die hem hebben gezien bij de pinautomaat, worden gevraagd om zich te melden. Daarnaast is alle informatie die kan helpen bij het oplossen van de overval welkom bij de politie.



Was u getuige of heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem