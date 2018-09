Eigenaresse Haags eethuis overvallen en bedreigd door twee mannen

DEN HAAG - De eigenaresse van eethuis Akko aan de Paul Krugerlaan in Den Haag is overvallen door twee mannen. Ze hebben haar bedreigd en zijn vertrokken met geld uit de kassa. Op camerabeelden is een man te zien waarvan de politie graag wil weten wie het is.

De overval vindt plaats op woensdag 15 augustus rond 21.00 uur. Plotseling komen er twee mannen binnen die meteen hun gezicht bedekken. Eén van hen heeft mogelijk een Scream masker, de ander trekt een bandana over zijn gezicht.

De 40-jarige eigenaresse denkt in eerste instantie aan een grap, maar als ze wordt bedreigd ziet ze de ernst van de situatie in. De mannen willen geld en de vrouw maakt de kassa open. Eén van de overvallers haalt ongeveer 200 euro uit de kassa. Daarna vertrekken ze, linksaf de Brandstraat in.



Bewakingsbeelden

Op bewakingsbeelden van een camera aan de Paul Krugerlaan zijn twee mannen te zien. De politie is bezig met het onderzoek naar de overval en is met name geïnteresseerd in de langere man met de witte pet. De recherche wil graag weten wie dat is. De andere man is onherkenbaar gemaakt.

Getuigen van de overval zijn ook welkom. Mogelijk heeft u de mannen gezien op de Paul Krugerlaan of in de omgeving op woensdagavond 15 augustus.



Heeft u informatie voor de politie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem