Wie weet meer over beschieting Club Magnum in Zoetermeer?

De auto werd uitgebrand teruggevonden in de Tesselschadestraat in Gouda

ZOETERMEER - De politie is op zoek naar getuigen van het beschieten van Club Magnum in Zoetermeer. De auto van de schutter of schutters was gestolen in Rotterdam en is later brandend teruggevonden in Gouda. Daarna is een donkere auto weggereden.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 25 september. Meer zaken zijn hier vinden.

De club aan de Van der Hagenstraat in Zoetermeer is in de nacht van maandag 3 op dinsdag 4 september rond 2.45 uur beschoten. Er werden meerdere kogelhulzen gevonden en in het pand waren kogelinslagen te zien. De politie weet nog niet waarom de club het doelwit was.

Getuigen zagen dat er een rode auto wegreed na het schieten. Die auto werd later in brand gestoken op de Tesselschadestraat in Gouda. Daarna is gezien dat er een donkere auto wegreed. Getuigen die meer hebben gezien, worden gevraagd om zich te melden. De rode Seat Leon met Duitse kentekenplaten is tussen 30 en 31 augustus gestolen vanaf de Jan Dammassestraat in Rotterdam.



Heeft u informatie voor de politie?

