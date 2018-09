HTM haalt contant geld weg bij trambestuurder

DEN HAAG - Trambestuurders van het Haagse vervoerbedrijf HTM hebben vanaf volgende week niets meer te maken met contant geld. Hun werkgever heeft alle oude trams in Den Haag voorzien van een kaartautomaat die zowel muntgeld als pinpassen en creditcards accepteert. Het moet de veiligheid ten goede komen. 'De trambestuurder kan deze automaten niet openmaken, ook niet onder dwang', benadrukt de HTM.

Nieuwe trams en RandstadRail-voertuigen waren al voorzien van deze automaten. Inmiddels heeft de HTM - zoals eerder aangekondigd - ook alle 69 rood-beige trams die nog tot 2024 hun rondjes moeten rijden hiermee uitgerust.

In bussen is het cash geld afgelopen zomer al afgeschaft. Reizigers die niet met een OV-chipkaart reizen zijn daar aangewezen op hun pinpas of creditcard. 'Er is geen ruimte in de bus voor de grote betaalautomaten die ook muntgeld accepteren.'



Zicht op uitgaven

HTM wijst erop dat sommige reizigers uit privacyoverwegingen niet met een OV-chipkaart willen reizen. Een woordvoerder voegt daaraan toe dat er ook mensen zijn die graag cash betalen zodat ze beter zicht kunnen houden op hun uitgaven.