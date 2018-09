WTA Finals raken uit beeld voor Kiki Bertens

WATERINGEN - De WTA Finals lijken uit beeld te raken voor Kiki Bertens. De Wateringse werd dinsdagochtend uitgeschakeld in de tweede ronde van het tennistoernooi in het Chinese Wuhan. De Russin Anastasia Pavlioetsjenkova was met 6-4 en 6-2 te sterk.

Aan de prestigieuze WTA Finals, eind oktober in Singapore, doen de acht beste tennissters van dit jaar mee. Om daartoe te behoren, moet Bertens proberen Karolina Pliskova te passeren op de wereldranglijst. Door de nederlaag die Bertens dinsdagochtend leed tegen Pavlioetsjenkova is die kans een stuk kleiner geworden.

Bertens was bezig aan een hele sterke serie. Ze schreef vorige week het toernooi in Seoul op haar naam. Toch passeerde Pliskova haar op de ranglijst van beste speelsters van 2018, doordat zij het toernooi in Tokio won, waar nog meer punten te verdienen waren.



Vermoeid

Een paar uur na haar toernooizege stapte Bertens alweer in het vliegtuig naar China, waar ze in de eerste ronde aantrad tegen de Zwitserse Belinda Bencic. Die klopte ze maandag in een duel dat uren in beslag nam vanwege de regen. Pas vlak voor middernacht was de zege voor Bertens een feit.

Tegen Pavlioetsjenkova oogde Bertens dinsdagochtend vermoeid. Ze kon weinig inbrengen tegen de Russische nummer 39 van de wereld. Het werd 4-6 en 2-6.



Breaks

Bertens leek vooraf kansrijk tegen Pavlioetsjenkova, van wie ze in drie eerdere ontmoetingen nog nooit verloren had. Ze begon nog goed en brak de Russin vroeg in de wedstrijd, maar verloor daarna meteen haar eigen opslag: 2-2. Na nog twee breaks stond het 4-4, waarna Bertens bij een 5-4-achterstand opnieuw haar service inleverde bij het eerste setpunt.

In de tweede set liep Pavlioetsjenkova na een vroege break naar 3-0 en was de partij na weer een verloren servicegame van Bertens beslist: 6-2. Vorig jaar strandde Bertens ook al in de tweede ronde in Wuhan.