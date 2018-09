Haagse kastanje in de race voor mooiste boom van Nederland

DEN HAAG - Hij was al de mooiste boom van Den Haag en Zuid-Holland, de kastanje op de Koekamp in Den Haag. Maar nu staat hij ook op de nominatie om de mooiste van heel Nederland te worden. Een vakjury heeft de paardenkastanje op de lijst gezet van de ‘Boom van het jaar verkiezingen’ van de landelijke natuurorganisatie SBNL Natuurfonds.

Tot 15 oktober kunnen mensen nog via een website stemmen. De Haagse wethouders Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) en Richard de Mos (Groep de Mos) roepen iedereen op om voor het icoon op het Malieveld te kiezen. ‘Ik heb al gestemd’, aldus de laatste.



Rolling Stones

De boom op het Malieveld is 140 jaar oud en heeft volgens de gemeente ‘al heel wat meegemaakt’. Zo werd hij op 110-jarige leeftijd op een bijzondere manier zestig meter naar rechts geschoven vanwege de aanleg van de Koningstunnel bij Den Haag CS en haalde hij daarmee het Guinness Book of Records. Het is de grootste en zwaarste boom die ooit verplaatst is. 'Een reus van 22 meter hoog en veertig meter breed. Een opvallende verschijning met al zijn lage vertakkingen; de littekens uit de Tweede Wereldoorlog. Toen zijn er veel takken afgezaagd voor haardvuur', aldus de gemeente.

De gemeente wijst er ook op dat hij heel andere dingen meemaakte. Zoals een live concert van de Rolling Stones, bijvoorbeeld. En al die andere evenementen die op het Malieveld werden gehouden. En blijkbaar deed hem dat goed: het is tot op de dag van vandaag een van de meest gezonde paardenkastanjes in heel Den Haag.

Eind oktober wordt onthuld of de kastanje ook echt de mooiste boom van Nederland is. Mocht dat het geval zijn, dan krijgt hij een verzorgingsbeurt.

