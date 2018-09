Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Politie houdt 'verdachte' scooter aan in Delft De bewuste scooter | Foto: District8

DELFT - De politie heeft maandagavond in Delft een man aangehouden op een gestolen scooter. Een beveiliger die coffeeshops The Future en The Game bewaakt, in het centrum van de stad, had de scooter al enkele keren voorbij zien rijden. Met de recente aanslagen in het achterhoofd waarschuwde de bewaker de politie.

Geschreven door Sander Knura

Politie- en rechtbankverslaggever

Agenten begonnen een zoektocht. De politie heeft een man opgepakt voor heling van een gestolen scooter. Hij zit vast en wordt verhoord. 'We kijken of dit verband heeft met de recente gebeurtenissen', zegt de politie. De man had geen wapens op zak. Op foto's is te zien dat de scooter, bij de Sint Sebastiaansbrug in Delft, door de politie op een sleepwagen wordt afgevoerd. Om de handgrepen zitten papieren zakken om eventuele sporen veilig te stellen.

Meerdere aanslagen 'Iedereen staat op scherp hier', vertelt een politiewoordvoerder. Delft wordt sinds april geteisterd door een golf van geweld. Meerdere keren zijn de coffeeshops in de Breestraat en de Peperstraat onder vuur genomen. Afgelopen zondag werd The Game in de Breestraat nog beschoten.