Wasbak van 130 jaar oud getaxeerd: ‘Ik krijg er gewoon kippenvel van.’

DEN HAAG - 'Het lijkt net alsof de wasbak getatoeëerd is. Misschien dat ik daarom zo van tatoeages hou’, vertelt Wendy (45) uit Den Haag. Voor het TV West-programma Verborgen Thuisschatten heeft Wendy haar 130 jaar oude wasbak laten taxeren. 'Als baby ben ik er zelf in gewassen.'

'De wasbak komt uit mijn geboortehuis. Ik heb 'm gekregen van mijn vader en moeder. Het originele kraantje, stopje en doucheje: alles zit er nog aan. Ik vind 'm prachtig en wil graag weten wat ‘ie waard is en wat het verhaal erachter is', zegt Wendy, die in het dagelijks leven buschauffeur is.

Gewapend met een zaklamp komt Peter Buurman, taxateur porselein van het Venduehuis, bij Wendy langs: 'Dit is een hele bijzondere wasbak, afkomstig uit Engeland. In de negentiende eeuw was Midden-Engeland hét centrum van de keramiek. De wasbak is 130 jaar oud.' Wendy: 'Ik krijg er gewoon kippenvel van.'

Bloemetje tatoeëren





Buurman: 'Hij is niet meer helemaal tiptop in orde. Ik waardeer de veilingwaarde van deze wasbak op een bedrag van rond de 400 a 500 euro.' 'Proost!’, roept Wendy uitgelaten. 'Ik heb er ook over zitten denken om er zo'n bloemetje uit te pikken om 'm te laten tatoeëren.' 'Als er nog een plekje over is, moet je dat zeker doen', aldus de taxateur.



