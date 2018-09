‘Wij nemen de beker heel serieus. Één hooguit twee wijzigingen.’

DEN HAAG - ADO-trainer Fons Groenendijk is woensdagavond, als zijn ploeg in het KNVB bekertoernooi aantreedt tegen OJC Rosmalen, niet van plan zijn basisopstelling drastisch te wijzigingen. ‘Één hooguit twee wijzigingen ga jullie zien’, klinkt het. ‘Wij nemen het bekertoernooi heel serieus en dat begint woensdag in Rosmalen.’

Verwachting ADO-trainer Fons Groenendijk:

‘Ik heb OJC twee keer bekeken. Tegen Westlandia en ADO ‘20. Het is een fysieke ploeg met wat spelers uit het betaalde voetbal. Het feit dat ik OJC twee keer aan het werk heb gezien, laat zien dat ik het serieus neem. Het doel? Zover mogelijk komen. Het is te lang geleden dat we na de winterstop nog bekervoetbal hebben gespeeld. Dat begint woensdag in Rosmalen.’

Vermoedelijke opstelling:

ADO-trainer Groenendijk wilde een dag voor de wedstrijd tegen OJC zijn opstelling nog niet prijsgeven. Wel liet hij doorschemeren dat er ‘één hooguit twee wijzigingen’ zullen zijn. Vermoedelijk keert Tom Beugelsdijk terug in het elftal en vormt hij met Shaquille Pinas het verdediginsdueo. De inzetbaarheid van Lex Immers (last van knie) en Tomas Necid (kreeg bal in het gezicht) was dinsdagmiddag nog twijfelachtig.

Uitgelicht:

De laatste keer dat ADO Den Haag overwinterde in het KNVB bekertoernooi was in het seizoen 2008/2009. Toen verloor ADO in de achtste finales met 5-1 van FC Twente. Vorig seizoen verloor ADO in de eerste ronde van Feyenoord.

Mis niks van van het bekervoetbal:

Omroep West is dinsdag- en woensdagavond bij alle regioclubs aanwezig in het KNVB bekertoernooi. Dinsdagavond start de radio-uitzending om 19.00 uur en woensdagavond een uurtje eerder om 18.00 uur.