Twee jaar cel voor drugsdumpers De vaten werden gevonden aan de Benthorn in Benthuizen. (Foto: MediaTV)

BENTHUIZEN - Drie mannen uit Den Haag en Zoetermeer moeten twee jaar de cel in voor het dumpen van drugsafval op diverse plekken in Nederland. Het trio dumpte in juni van dit jaar onder meer afval aan de Benthorn in Benthuizen.

Bij het dumpen van het drugsafval in Benthuizen raakten twee handhavers onwel. Ook zijn de mannen veroordeeld voor het dumpen van drugsval in Drenthe. Daar werden ze op heterdaad betrapt door oplettende getuigen. De getuigen zagen tijdens een wandeling in natuurgebied De Wildenberg bij het Drenthse Zuidwolde een kleine vrachtwagen rijden. De drie inzittenden stapten uit en lieten meerdere vaten achter. Daarop waarschuwde de getuigen de politie.

Duizenden liters In totaal zouden de mannen zes vaten met afval hebben gedumpt. Het gaat om duizenden liters vloeistof, zo is te lezen in het vonnis. LEES OOK: Aangehouden trio ook gelinkt aan drugsdumping Benthuizen