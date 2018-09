Deel dit artikel:













Passagier HTM-bus gewond door rondvliegend glas De aanrijding tussen de bus en het vrachtwagentje | Foto: Regio15/Anneke Gatowinas

DEN HAAG - Een passagier van een HTM-bus is dinsdag aan het einde van de ochtend gewond geraakt bij een aanrijding in Den Haag. De bus en een kleine vrachtwagen kwamen met elkaar in botsing. Door de aanrijding raakte de ramen van de bus beschadigd. De passagier raakte lichtgewond door rondvliegend glas, zegt de politie tegen Omroep West.

De gewonde is met handletsel overgebracht naar een ziekenhuis. De identiteit van het slachtoffer is niet bekendgemaakt. De aanrijding gebeurde op de hoek van de Dedemsvaartweg en de Hengelolaan. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De politie onderzoekt dat nog.