Gemeentemuseum pronkt met strandbeest: 'Een grote blikvanger'

DEN HAAG - De Animaris Omnia heeft dinsdagochtend zijn plekje ingenomen in het Haagse Gemeentemuseum. Het strandbeest van de Haagse kunstenaar Theo Jansen, dat tien bij drie meter groot is, heeft een nieuw thuis gekregen in de tuinzaal.

Jansen zoekt al sinds 1990 naar nieuwe levensvormen met zijn ingenieuze, tot de verbeelding sprekende strandbeesten als resultaat. Geregeld lopen de beesten langs de Haagse kustlijn, maar hun faam reikt veel verder. Ze zijn in de hele wereld getoond en er is veel over geschreven. Dit jaar won Jansen de Haagse Cultuurprijs.

Het idee voor de strandbeesten ontstond toen Jansen een column schreef over het gevaar van de stijgende zeespiegel. Hij verzon al schrijvende een oplossing: dieren van elektriciteitsbuis die het strand loswoelen en naar de duinen blazen ter versterking. Hij besloot vervolgens de dieren zelf te gaan maken.



Getakeld

Museumdirecteur Benno Tempel noemt het strandbeest 'een grote blikvanger'. 'De Animaris Omnia is naar een hoogte van zeven meter getakeld en kan indien nodig, bijvoorbeeld bij een evenement, nog verder de lucht in. Onze bezoekers kunnen het strandbeest hier niet in beweging zien, maar daar staat tegenover dat ze op deze manier de kans krijgen om de ingenieuze constructie te bewonderen', zegt hij.

Volgens Tempel is het zeker mogelijk de dieren rond een bezoekje aan zijn museum ook in het echt te zien. 'Natuurlijk is het strand hier dichtbij en daar doet zich in de zomermaanden regelmatig de mogelijkheid voor om de strandbeesten daar in actie te zien.'