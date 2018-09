Trainer HVV Te Werve heeft 'geen zenuwen' voor bekerwedstrijd tegen Ajax

RIJSWIJK - Nog een nachtje slapen en dan beleeft voetbalclub HVV Te Werve de grootste dag uit de clubgeschiedenis. De amateurs uit Rijswijk nemen het morgenavond op tegen de grote jongens van Ajax in het KNVB Beker. Om even op te warmen gingen wij alvast langs bij hoofdtrainer Huib van Oostrom.

In het hart van Rotterdam ligt de gastrobar waar Van Oostrom zo'n vijf dagen in de week te vinden is. Meestal druk bellend, met zijn telefoon aan zijn oor. 'Ik loop hier meestal 's ochtends rond. En dan ga ik in de loop van de middag weer naar huis. Dan ga ik mijn ding doen', zegt Van Oostrom. 'Ik moet 's-avonds altijd trainen. Maar dat doe ik al jaren.'

Woensdag wacht hem de grootste wedstrijd uit zijn trainerscarrière. Dan neemt hij het met HVV Te Werve, een tweede klasser, op tegen Ajax. Maar zenuwen heeft hij niet. Nooit eigenlijk, geeft hij toe.



Kers op de taart

'Ik denk op de dag dat ik wel denk: Nu gaat het echt gebeuren', zegt de trainer. 'En het is niet arrogant, maar Ajax is gewoon een wedstrijd. De focus ligt op promoveren naar de eerste klasse. Ajax is hierin een kers op de taart.'

Nee, de charismatische trainer van Te Werve is niet gek te krijgen. Ook niet als hij met zijn jongens tegen een ploeg speelt die het volgende week dinsdag op moet nemen tegen Bayern München.



Willem-Alexander

Op de vraag waarom hij niet snel onder de indruk is, reageert hij op zijn eigen manier. Met een verhaal over die ene keer dat hij bier moest tappen voor Koning Willem-Alexander. 'Ik moest tien keer Zijne Koninklijke Hoogheid zeggen. Maar toen ging ik stotteren', vertelt hij. 'Dus ik zeg kan ik je ook anders noemen? Dus werd het meneer van Oranje. Zo nuchter sta ik er dan gewoon in.'

HVV Te Werve speelt woensdagavond op het complex van vv Noordwijk tegen Ajax. De wedstrijd begint om 20:45. Op Radio West wordt in een extra sportuitzending live verslag gedaan van de verrichtingen van Te Werve. Ook zijn de verrichtingen van de club te volgen via de website en app.

