Veel rook te zien bij brand in Rijswijk Foto: Omroep West Trams konden even niet verder rijden | Foto: Regio15, Tim de Kleyn

RIJSWIJK - Bij metaalbedrijf Van Puffelen aan de Broekmolenweg in Rijswijk heeft dinsdagmiddag korte tijd brand gewoed. Die brak uit in een container met ijzer waar ook isolatiemateriaal inzat, zegt een woordvoerder van de brandweer. Met name de brand in het isolatiemateriaal veroorzaakte een fikse rookontwikkeling.

De rook was tot in de wijde omgeving te zien, ook vanaf de snelweg A13. Het bedrijf heeft samen met de brandweer met een 'knijperkraan' het ijzer uit de container gehaald zodat de boel geblust kon worden. Om aan bluswater te komen moest de brandweer een aantal lange slangen uitrollen. Die blokkeren de tramrails van lijn 1 en 19, maar volgens een woordvoerder zal dat niet lang meer duren.

Oorzaak onbekend Bij de brand in Rijswijk is niemand gewondgeraakt. Hoe de brand bij het metaalbedrijf is ontstaan wordt nog onderzocht.