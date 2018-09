Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Reconstructie schietpartij woonwagenkamp Alphen aan den Rijn De schietpartij was in augustus vorig jaar. Archieffoto: MediaTV

ALPHEN AAN DEN RIJN - Op een woonwagenkamp in Alphen aan den Rijn is dinsdag een reconstructie gehouden van de schietpartij die daar vorig jaar plaatsvond. Het Openbaar Ministerie (OM) hoopt daarmee meer duidelijkheid te krijgen over wat er precies is gebeurd.

De schietpartij was in augustus vorig jaar op een woonwagenkamp aan het Goudse Rijpad in Alphen aan den Rijn. Twee mannen raakten daarbij gewond. Alphenaar Stefan M. zit vast op verdenking van poging tot moord of doodslag, maar hij beweert te hebben gehandeld uit noodweer. De verdachte zegt dat hij alleen op de grond heeft geschoten om de mannen die hem belaagden op afstand te houden. Tussen hen zou al langere tijd ruzie zijn geweest. De twee mannen zouden per ongeluk door kogels zijn geraakt. Om dat te onderzoeken werd de schietpartij dinsdag op het woonwagenkamp zelf nagespeeld.

Acteur speelt rol verdachte Verdachte Stefan M. was zelf niet aanwezig bij de reconstructie. Zijn rol werd gespeeld door een acteur. 'Dan wordt gevraagd om het wapen ter hand te nemen', legt Wouter Bos van het Openbaar Ministerie uit. 'En dan wordt er aan getuigen gevraagd wat de betrokkene heeft gedaan.' De uitkomsten van de reconstructie worden bekendgemaakt tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak, die over een paar maanden wordt verwacht.