Tonnen verdwenen: bestuurder Haagse zorgflat moet alsnog de cel in

DEN HAAG - Voormalig 'bedrijvendokter' Karel S. (64) uit Noordwijk verdwijnt alsnog negen maanden achter de tralies, vanwege de oplichting van de bejaarde bewoners van de Haagse zorgflat Waalsdorp. De man zou het weggesluisde geld helemaal terugbetalen, maar dat gebeurde slechts gedeeltelijk.

Karel S. gebruikte zijn bestuursfunctie bij Waalsdorp, waar zijn moeder woonde, om vier ton van de zorg flat weg te sluizen naar een eigen bedrijf. De rechtbank veroordeelde de man in 2015 tot een werkstraf van 240 uur. Bovendien zou hij ouderen uit de Haagse zorgflat het verduisterde geld terug moeten betalen. Deed hij dat niet, dan zou hij alsnog negen maanden de cel in moeten.

In 2017 bleek al dat hij die verplichting niet nakwam, maar de Haagse rechtbank gaf hem nog een kans. Vervolgens bleef hij toch weer achter met de betalingen. Hij zou in totaal nog maar 220.000 euro betaald hebben van het verschuldigde bedrag . Dat staat inmiddels op ongeveer vijf ton, vanwege de opgelopen renteverplichtingen.



'Niemand wilde meer zaken doen'

Volgens Karel S. wilde niemand meer zaken doen met hem vanwege de publiciteit over de fraudezaak. Daardoor kon hij het geld niet meer terugbetalen. Voor de rechtbank is dat geen excuus. 'Dit ontslaat verdachte niet van zijn betalingsverplichting', zei de rechter dinsdag tijdens de uitspraak. 'De verdachte heeft voldoende kansen gehad.'

Twee weken geleden eiste de officier van justitie al dat Karel S. alsnog zijn voorwaardelijke celstraf negen maanden uitzit. Volgens de officier had de voormalige bedrijvendokter een pand dat nog in zijn bezit is van de hand kunnen doen. Met de opbrengst van de verkoop had hij de oudjes in de zorgflat Waalsdorp in Den Haag kunnen aflossen.





Geen allerlaatste kans

Zijn advocaat wilde dat Karel S. nog een allerlaatste kans zou krijgen van de rechtbank. De voormalige 'bedrijvendokter' zou misschien met de stichting Waalsdorp, die voor de gedupeerde ouderen opkomt, alsnog overeenstemming kunnen bereiken over een snelle terugbetaling van het geld. Die kans geeft de rechtbank hem niet meer.